اختتامیه چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس استان البرز برگزار شد/"عطر سنگ" به چاپ رسید

به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین جشنواره شعردفاع مقدس، شامگاه پنج شنبه در محل سالن "سیروس صابر" اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در کرج با حضور شاعران و جمعی از مسئولان این حوزه برگزار شد.



در این جشنواره از بین 165 شعر 72 شاعر، پس از بررسی شاخص های داوری و ظریف بینی های این حوزه 18 شاعر برگزیده و در این جشنواره مورد تقدیرقرارگرفتند.



همچنین کتاب اشعار این جشنواره نیز با عنوان "عطرسنگر" منتشرشد.

زنگ زورخانه با رخصت مرشد به صدادرآمد



چهارمین جشواره شعردفاع مقدس ، با رخصت مرشد و اشعارآشنای زورخانه ای درجمع شاعران استان البرزبه صدادارآمد.



شعردفاع مقدس ژانری هم شانه با دیگرگونه های ادبی



در بخش دوم این مراسم نیز دبیر جشنواره دفاع مقدس استان البرز در خصوص نقش شعر در حوزه دفاع مقدس و ارزشهای آن بیان کرد: شعر دفاع مقدس آمیزه ای از برآیندهای هنرمندانه و خلاقانه از تعهدات ادبی، اجتماعی، سیاسی و... است.



ادیبی افزود: فراوانی و تنوع آثار در این زمینه، این حوزه شعری رابه ژانری هم شانه با دیگرگونه های ادبی مبدل کرده است.



وی بیان کرد: شاعر دفاع مقدس با تلاش بی دریغ، جدای از حضور در صحنه های اجتماعی، سیاسی و... توانسته است بسیاری از منتقدان را برای واکاوی و بررسی این نوع ادبی تشویق کند.



دبیراین جشنواره گفت: شعر دفاع مقدس در جریان مستمر خود، بیدارگر ذهن های خفته است و همین امر امر روحیه شهامت ،شهادت، ایثار و فداکاری است.



ادیبی در خصوص آثار ارسال شده به این جشنواره نیز بیان کرد: چهارمین جشنواره شعردفاع مقدس استان البرز با فراخوان استانی کار خود را آغاز کرد و پس از اتمام مهلت ارسال اشعار،219 اثر از 87 شاعر در چهار بخش و سه موضوع دفاع مقدس، با بهره گیری از مضامین عاشورا، مقاومت ملل و بیداری اسلامی به دبیرخانه جشنواره رسید.



وی ادامه داد: پس از تلاش بی وقفه و دقت نظرهای اولیه 165 شعر از 72 شاعر به بخش داوری راه یافت و پس از درنظر گرفتن شاخص های داوری توسط سه داور فرهیخته،18 شاعر برگزیده این جشنواره شدند.



انتشار مجموعه اشعار شعر دفاع مقدس در کتاب "عطر سنگر"



دبیر چهارمین جشنواره شعر دفاع مقدس در بخش دیگری از انتشار مجموعه اشعار ارسالی و برگزیده خبر داد و گفت: تلاش شاعران شرکت کننده برای ارتقا شعر دفاع مقدس به منظور حفظ و ثبت آن در کارنامه این جشنواره در قالب کتابی با عنوان "عطرسنگر" به چاپ رسیده است.

