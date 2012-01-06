کتابی درباره «مرلو ـ پونتی» در ایران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب با سرفصلهای زندگی و آثار، قصدیت و ادراک، بدن و جهان، خود و دیگران، تاریخ و سیاست، دیدن و سبک، میراث و مناسبت همراه است.
مرلو پونتی یکی از جذابترین و نوآورترین فیلسوفان قرن بیستم بود. ماندگارترین افادات او به فلسفه در زمینه نظریه ادراک یا پدیدارشناسی ادراک است. به اعتقاد پونتی، «ادراک» رویداد یا حالتی در ذهن یا مغز نیست بلکه کل رابطه بدنی موجود زنده با محیط خودش است.
در مقدمه این کتاب آمده است: ادراک همانطور که روانشناسی به نام جی.جی گیبسون در رویکرد بومشناختی به ادراک دیداری میگوید، پدیداری است بومی؛ نتیجه اینکه بدن را نمیتوان صرفاً یک حلقه علّی صرف در زنجیرهای از رویدادها دانست که منتهی به تجربه ادراکی میشود.
به عقیده مرلو - پونتی ادراک پدیداری است ذاتا و اساسا بدنی، نظرگاهی، منحرفشونده از خویش و علیالاصول قابل تعمیم به همه جوانب وضع بشر. این بصیرتها کلید سردرآوردن از کل کار اوست. کار پونتی مجموعهای است که از محدوده مسائل متافیزیک، معرفتشناسی و نظریه ادراک فراتر میرود و روانشناسی، زیستشناسی، فرهنگ، زبان، نقاشی، تاریخ و سیاست را نیز در بر میگیرد.
در این کتاب، مطالبی درباره ادراک تاریخ، انحلال دیالکتیک، عمق آنچه دیدارپذیر است، زبان هنر، سزان و جهان او، ساختارگرایی و ملکه، رفتارگرایی، شناختگرایی و هوش مصنوعی، شناخت بدنمندانه، ذهن امتدادیافته و اصالت وضع و ... آورده شده است.
در یادداشت پشت جلد کتاب به نقل از هیوبرت دریفوس میخوانیم: «کارمن در این کتاب به شکلی بدیع، روشن و مجابکننده اندیشه مرلو پونتی را شرح میدهد. کتاب او تا به امروز بهترین اثری است که در این زمینه در دسترس است. کسانی که به آرای بدیع و مهم مرلو پونتی علاقهمندند و نیز مایلند بدانند که این آرا چه نسبتی با تجربه ادراکی فراگیر ما و مباحثات فلسفی جاری دارد، واجب است که این کتاب را بخوانند.»
کتاب «مرلو- پونتی» در 359 صفحه با شمارگان 1650 نسخه و قیمت 9000 تومان از سوی انتشارات ققنوس منتشر شده است.
نظر شما