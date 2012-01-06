  1. استانها
  2. مازندران
۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۵۹

رستم علی در گفتگو با مهر:

702 میاندرودی با استاندار و مدیران مازنی دیدار کردند

702 میاندرودی با استاندار و مدیران مازنی دیدار کردند

میاندرود - خبرگزاری مهر: سخنگوی شورای اطلاع رسانی دولت در استان مازندران گفت: 702 شهروند میاندرودی در بیست و دومین دیدار عمومی با استاندار و مدیران مازنی دیدار کردند.

کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بیست و دومین دیدار عمومی استاندار، 702 نفر از مردم  میاندرود از صبح امروز با استاندار و مدیران مازندران دیدار کردند.

وی افزود: از این تعداد ملاقات کنندگان 466 نفر مرد و 236 نفر زن بوهد که مهم ترین درخواستها در بخش اشتغال ، مساعدت مالی و تسهیلات بانکی به ترتیب با 193، 96 و 86 نفر بود.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی مازندران با اشاره به اینکه در این ملاقات عمومی چهار معاون استاندار، 16 مدیرکل ستادی استانداری و معاونان وی  حضور داشتند، اظهار داشت: 30 نفر از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و 10 معاون مدیرکل در این ملاقات عمومی استاندار را همراهی کردند.

وی تصریح کرد: این دیدار عمومی پس از اقامه نماز جمعه به امامت حجت الاسلام رسولی، امام جمعه میاندرود ادامه خواهد  یافت.

رستم علی افزود: استاندار مازندران پیش از آغاز ملاقات عمومی، با حضور در گلزار شهدای شهر سورک به مقام شامخ شهیدان والامقام ادای احترام کرد و با آرمانهای بلند امام و شهیدان تجدید عهد و پیمان کرد.

شهرستان جدید التاسیس میاندرود، 60 هزار نفر جمعیت دارد.
 

کد مطلب 1502486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها