702 میاندرودی با استاندار و مدیران مازنی دیدار کردند

کمال رستم علی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بیست و دومین دیدار عمومی استاندار، 702 نفر از مردم میاندرود از صبح امروز با استاندار و مدیران مازندران دیدار کردند.

وی افزود: از این تعداد ملاقات کنندگان 466 نفر مرد و 236 نفر زن بوهد که مهم ترین درخواستها در بخش اشتغال ، مساعدت مالی و تسهیلات بانکی به ترتیب با 193، 96 و 86 نفر بود.

سخنگوی شورای اطلاع رسانی مازندران با اشاره به اینکه در این ملاقات عمومی چهار معاون استاندار، 16 مدیرکل ستادی استانداری و معاونان وی حضور داشتند، اظهار داشت: 30 نفر از مدیران کل دستگاه های اجرایی استان و 10 معاون مدیرکل در این ملاقات عمومی استاندار را همراهی کردند.

وی تصریح کرد: این دیدار عمومی پس از اقامه نماز جمعه به امامت حجت الاسلام رسولی، امام جمعه میاندرود ادامه خواهد یافت.

رستم علی افزود: استاندار مازندران پیش از آغاز ملاقات عمومی، با حضور در گلزار شهدای شهر سورک به مقام شامخ شهیدان والامقام ادای احترام کرد و با آرمانهای بلند امام و شهیدان تجدید عهد و پیمان کرد.

شهرستان جدید التاسیس میاندرود، 60 هزار نفر جمعیت دارد.

