میزان ولادت در تنکابن 9.30 درصد کاهش یافت

اسماعیل فاخری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت هزار و 269 نفر متولد شدند که نسبت به مدت مشابه سال قبل 130 نفر کمتر بوده است.

وی اظهار داشت: همچنین در سالجاری 677 نفر فوت کرده اند که 4.25 درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل بوده است.

وی عنوان کرد: در سال جاری هزار و 173 فقره ازدواج در شهرستان ثبت شد که چهار واقعه معادل 0.3 درصد کمتر از مدت 9 ماه سال گذشته بوده است.

فاخری یادآورشد: 188 مورد مهاجرت شامل 129 فقره مهارجت شهری و 59 مورد روستایی نیز ثبت شد.

رئیس اداره ثبت احوال تنکابن، 62 مورد تغییر نام، 416 مورد تغییر نام خانوادگی، چهار هزار و 574 مورد تعویض شناسنامه، 615 مورد مفقودی المثنی شناسنامه را از دیگر عملکرد این اداره در سالجاری اعلام کرد.

شهرستان تنکابن در غرب مازندران واقع شده است.

