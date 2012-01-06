به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید هاشم حسینی بوشهری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم به فرارسیدن سالروز قیام خونین مردم قم در 19 دی ماه اشاره کرد و اظهار داشت: قم مطلع قصیده بلند نهضت اسلامی و سرآغاز پیروزی انقلاب و رمز مقاومت و استقامت در طول انقلاب اسلامی است.



وی ادامه داد: اگر آن قیام در کارنامه درخشان قم به نام روحانیت و مرجعیت و مردم قم ثبت نمی‌شد ممکن بود روزی هویت اسلامی انقلاب را انکار کنند، ولی این کارنامه درخشان 19 دی با 15 خرداد گره خورده و انقلاب اسلامی به پیروزی رسید و این روز با 9 دی گره خورده و بعدها نیز با قیام صاحب الامر گره می‌خورد.



پیامهای رزمایش ولایت 90



امام جمعه قم با تقدیر از برگزارکنندگان رزمایش ولایت 90 اظهار داشت: این رزمایش چند پیام مهم داشت که یکی از آنها پیام صلح و امنیت است.



وی تاکید کرد: پیام دیگر این رزمایش این است که خلیج فارس جای حضور بیگانگان تیست.



آیت‌الله حسینی بوشهری اضافه کرد: بالاترین پیام رزمایش ولایت 90 این است که اگر دشمن بخواهد تحریم‌های ما را به سوی تحریم نفت ایران سوق دهد اجازه نخواهیم داد یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور کند.



هیمنه جمهوری اسلامی به خاطر جانفشانی‌های شهداست



امام جمعه قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره روز 16 دی 59 که حادثه سنگین بمباران هویزه رخ داد اظهار داشت: این روز به عنوان سالگرد شهادت حماسی شهدای هویزه و شهدای دانشجو نام گرفته است و در آن روز بیش از 100 نفر از برادارن پاسدار و دانشجوی ما در منطقه هویزه به شهادت رسیدند و دشمن شهر هویزه را به اسارت درآورد و با انواع دینامیت‌ها و توپ‌ها به تپه‌ای تبدیل کرد.



وی اضافه کرد: عظمت و هیمنه امروز ما در سایه جانفشانی‌های آن روز رزمندگان و شهدای ما است و اینها سرمایه‌های ما بودند و هستند و خواهند بود.



هشدار نسبت به از بین بردن هویت دینی جامعه



آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین به 17 دی روز کشف حجاب توسط رضا شاه اشاره کرد و گفت: رضاشاه، این عامل بی‌اختیار انگلیس با غربی‌ها دست به دست هم دادند که هویت اسلامی جامعه ما را از بین ببرند و رسما برنامه کشف حجاب را اعلام کردند و عده‌ای به گونه‌ای عمل کردند که ابراز کنند به آنچه شاه خوسته است عمل می‌کنند.



وی از توطئه‌های دشمنان برای گسترش بدحجابی و از بین بردن هویت دینی و انقلابی جامعه هشدار داد و افزود: درست است که امروز در پرتو پیروزی انقلاب اسلامی، فضای جامعه تغییر کرده است ولی آن روز اگر رضاشاه به عنوان عامل انگلیس دست به کار شد که مسئله حجاب را از بین ببرد، امروز هم این توطئه‌ها از همان جا نشات می‌گیرد و حتی نسبت به خانواده‌هایی که در شهرهای مذهبی زندگی می‌کنند توطئه‌هایی دارند.



غربی‌ها حیثیت زنان را برده‌اند



آیت‌الله حسینی بوشهری به همایش جایگاه زن و خانواده که به مدت 4 ساعت با حضور مقام معظم رهبری برگزار شد اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری می‌خواستند این نکته را گوشزد کنند که زن و خانواده در جامعه اسلامی نقش آفرین است.



وی تاکید کرد: کار اساسی زنان تربیت فرزندان و همسرداری است و البته در اشتغال زنان باید مرز بین محرم و نامحرم حفظ شود.



امام جمعه قم تاکید کرد: فضای جامعه دینی را نباید به گونه‌ای تبدیل کنیم که مورد انتظار غرب باشد، چراکه آنها نسبت به زن نگاه ابزاری می‌کنند و حیثیت زنان را از بین برده‌اند و بعد از این هم نقشه‌های پیچیده‌ای برای از بین بردن جایگاه زنان دارند.



اهمیت گزینش در جلوگیری از طمع بیگانگان



آیت‌الله حسینی بوشهری همچنین به روز گزینش در 15 دی ماه اشاره کرد و گفت: گزینش سالم برای دستگاه‌های کشور کار بزرگی است و بخش زیادی از رضایت و نارضایتی مردم از دستگاه‌ها مربوط به گزینش خوب و نامناسب است.



عضو مجلس خبرگان رهبری با توصیه‌ای به گزینشگران تصریح کرد: در گزینش‌ها باید بعد رفتاری و اخلاقی و سیاسی افراد مورد ملاحظه قرار گیرد تا هم افرادی که خدمت می‌کنند با عشق به نظام و رهبری خدمت کنند و هم دشمن در کارکرد کارگزاران نظام طمع نکند.



امام سجاد(ع) الگوی شیعیان



این عضو جامعه مدرسین در بخش دیگری از سخنان خود در ادامه تشریح سیره پیامبر اسلام(ص) و معصومان(ع)، به زوایای اخلاقی، عبادی و رفتاری و حرکت فکری و فرهنگی و جهادی اشاره کرد و گفت: یکی از ویژگیهای اخلاقی و رفتاری و عملی امام سجاد(ع) که برای همه ما در همه عصرها می‌تواند نقش الگویی داشته باشد رابطه قوی ایشان با قرآن است و ما به عنوان پیروان آن امام باید رابطه بهتری با قرآن داشته باشیم.



این عضو مجلس خبرگان رهبری تاکید کرد: امام سجاد(ع) در بعد عبادت، تعبیر بلند و رسایی دارند که حق بزرگ خدا به گردن شما انسان این است که او را عبادت کنید و به او شرک نورزید و اگر کار عبادت را توام با اخلاص انجام دادی خداوند آنچنان عمل می‌کند که تامین کننده سعادت دنیا و آخرت باشد.



وی با اشاره به شیوه و سیره اهل بیت در تکریم فقرا اظهار داشت: امام سجاد (ع) وقتی به فقیری کمک می‌کردند از این حرکت به عنوان ذخیره و پشتوانه آخرت یاد می‌کردند.



آیت‌الله حسینی بوشهری شرایط فکری و فرهنگی دوران این امام همام را دشوار و خفقان دانست و گفت: حضرت سجاد(ع) فرمود ما چون وابسته به پیغمبر هستیم زندگی ما توام با ترس و خوف است و دیگران که نسبتی با پیامبر ندارند در امنیت زندگی می‌کنند.



وی ادامه داد: آن حضرت برای اینکه رهبری جامعه را برعهده داشته باشند و مفاهیم را به آنها انتقال کنند در قالب دعا این کار را می‌کردند.



امام جمعه قم تاکید کرد: مهمترین شاهکار آن حضرت در صحیفه سجادیه است و من توصیه می‌کنم که این کتاب گرانسنگ را از خود دور نکنید.



تربیت بردگان مهمترین کار امام سجاد(ع)



وی گفت: امام سجاد(ع) بعد از جریان عاشورا مسجد پیغمبر را کانونی برای تربیت شاگردان قرار داده بودند و کار بزرگی که انجام داده‌اند این بود که بردگان را می‌خریدند و بعد از یکسال تربیت رها می‌کردند.



آیت‌الله حسینی بوشهری نقش امام سجاد(ع) را در نهضت عاشورا مهم دانست و تاکید کرد: آن حضرت در جریان عاشورای حسینی شاهد صحنه‌های جانکاهی بوده است.



وی ادامه داد: یکی از خدمتگزاران به حضرت می‌گوید آیا وقت آن نرسیده است که گریه و زاری نکنید؟ حضرت فرمود یعقوب در میان 12 فرزندش یکی را در کنارش ندید و آنچنان اشک ریخت که نابینا شد اما من شاهد به شهادت رسیدن پدرم، عمویم و سایر اصحاب بودم و چگونه گریه نکنم.