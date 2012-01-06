به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه وحید دستجردی صبح جمعه در مراسم کلنگزنی نخستین و بزرگترین پلی کلینیک تخصصی و فوق تخصصی ویژه زنان که در مرکز آموزشی درمانی شهید آیتالله دکتر بهشتی برگزار شد، اظهار داشت: تصور من این بود که اصفهان رتبه دوم را در ایجاد و تاسیس بیمارستان جامع زنان دارد، اما با بازدید از بیمارستان زنان شهید بهشتی و با استماع سخنان رئیس بیمارستان به این نتیجه رسیدم که اصفهان رتبه نخست کشور را در این زمینه داراست.
وی افزود: این موضوع نشان از تلاش بیوقفه خیرین و عوامل بیمارستانی و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دارد و امیدوارم بیمارستان حضرت خدیجه (س) نیز که با 22 کلینیک ساخته میشود، بتواند کمبودهای بیمارستان شهید بهشتی در ارائه خدمات سرپایی و کمبود فضای کافی برای ارائه خدمت به بانوان را رفع کند.
وزیر بهداشت درمان و آموزش علوم پزشکی با اشاره به اینکه یک بیمارستان جامع زنان نیز در مشهد مقدس دایر شده است، تصریح کرد: هماکنون 11 دانشگاه کشور نیز در حال راهاندازی بیمارستان جامع زنان هستند و در آینده نزدیک در هر استان کشور حداقل یک بیمارستان جامع زنان تاسیس میشود.
وی ادامه داد: خیرین علاوه بر اینکه بخش زیادی از خدمات ساخت و تجهیز بیمارستانها را بر عهده داشتهاند از لحاظ ایده فکری نیز در این زمینه به مسئولان بیمارستانی کمک شایانی کردهاند.
72 هزار تخت به بیمارستانهای کشور اضافه میشود
دستجردی با اشاره به اضافه شدن 72 هزار تخت بیمارستانی در آینده نزدیک در کشور تاکید کرد: هماکنون 35 هزار تخت در حال ساخت است و تا پایان سال بیش از 4هزار تخت بیمارستانی افتتاح میشود و برای ساخت 37 هزار تخت بیمارستانی دیگر نیز در حال مطالعه و طراحی هستیم.
وی اضافه کرد:ساخت نیمی از این بیمارستانها را وزارت مسکن و نیم دیگر را وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی بر عهده گرفتهاند و ساخت این تعداد بیمارستان، انقلابی در زمینه بیمارستان سازی در کشور محسوب میشود.
وزیر بهداشت درمان و آموزش علوم پزشکی تصریح کرد: بیمارستانهای جامع زنان ارائه دهنده خدمات پزشکی به صورت کامل به بانوان در یک مکان مشخص است که این موضوع سبب بینیاز شدن خانمها از مراجعه به کلینیکهای دیگر میشود و به طور قطع این بیمارستانها از نظر بانوان محبوبتر است.
وی ادامه داد: هماکنون در بسیاری از کشورها مانند آمریکا، انگلیس، کشورهای اروپایی، کانادا و سنگاپور نیز علاوه بر کشورهای مسلمان چندین بیمارستان با عنوان بیمارستان جامع زنان وجود دارد که مشتریان فراوانی را از میان بانوان جذب کرده است و شعار به حق یکی از این بیمارستانهای آمریکایی این است که ما زنان را بهتر میشناسیم.
وزیر بهداشت با اشاره به فرهنگ ناب اسلامی ایرانی بیان داشت: به منظور تکریم بانوان ایرانی لازم است بیمارستانهای جامع زنان در ایران نیز تاسیس شود به گونهای که نه تنها از دنیا عقب نیفتیم، بلکه در جهان پیشتاز این عرصه باشیم.
وی ادامه داد: امسال وزارت بهداشت حدود یک هزار و 460 پزشک متخصص و فوق تخصص را برای گذراندن تعهداتشان در مناطق محروم کشور توزیع کرد که 50 درصد آنها را بانوان تشکیل میدادند و بیمارستان جامع زنان از جمله مکانهایی است که میتوان این بانوان متخصص را که دانش سرشاری دارند به کار گرفت.
دستجردی بیمارستان شهید بهشتی اصفهان را الگویی برای تاسیس بیمارستان جامع در 31 استان دیگر کشور دانست و گفت: قرار بود گزارشی کامل از بیمارستانهای جامع به هیئت دولت ارائه دهم، اما امروز که گزارش رئیس بیمارستان شهید بهشتی مشاهده کردم و از نزدیک بخشهای ICU و NICU این بیمارستان را دیدم، تصمیم گرفتم این گزارش را نیز به گزارش قبلی اضافه کنم و به یقین دولت و رئیس جمهور نیز از طرح بزرگ ملی بیمارستانهای جامع زنان حمایتهای جدی میکنند.
به گزارش مهر، وزیر بهداشت درمان و آموزش علوم پزشکی در این مراسم همچنین از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی، بیمارستان و خیرین به علت بازسازی کلیه بخشهای فرسوده بیمارستان بهشتی تقدیر کرد و گفت: اکنون این بیمارستان نه تنها از لحاظ تجهیزات تخصصی پزشکی بلکه به علت معماری زیبا پس از بازسازی نیز نخستین بیمارستان زنان کشور محسوب میشود.
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