انتقاد المعلم از نقش آنکارا/ حزب سعادت ترکیه مواضع اردوغان را تقبیح کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سوریه(سانا)، تیم ناظران عربی در ادامه دیدار خود از مناطق مختلف سوریه از "بلده عربین" در حومه دمشق، مناطق "الصنمین"، "المسیفره"، "السهوه" در استان "درعا" و نیز منطقه "المرجه" در استان "حلب"، استان "حماه" و استان "حمص" بازدید کردند.

خبر دیگر اینکه "نجاح العطار" معاون رئیس جمهوری سوریه در دیدار با هیئتی از حزب سعادت ترکیه به رهبری "مصطفی کامالاک" ضمن تمجید از مواضع این حزب در قبال سوریه گفت : کسانی که خیر مردم ترکیه و سوریه را می خواهند از گروههای تروریستی حمایت نمی کنند و آلت دست غرب نمی شوند.

وی افزود: حملات علیه سوریه ارتباطی به موضوع اصلاحات ندارد بلکه طرحی برای تغییرات در منطقه و جدا کردن سوریه از محور مقاومت و میدان دادن به اسرائیل برای سلطه برملتهای منطقه در دست اجرا است.

العطار اظهار داست : آمریکا به دنبال ایجاد فتنه و گسترش تروریسم در منطقه است، اما مطمئن هستیم که سوریه از این آزمون سربلند بیرون خواهد آمد و روابط دو کشور به مسیر طبیعی خود باز می گردد.

کامالاک نیز گفت: موضع حزب عدالت و توسعه موضع ملت ترکیه نیست و تلاش کشورهای غربی چنگ انداختن بر مقدرات کشورهای منطقه از طریق ایجاد فتنه و تجزیه آنهاست.

وی افزود: موضع حزب سعادت حمایت از تحکیم روابط با کشورهای اسلامی است نه غربی ها.همه کشورهای اسلامی باید برای دفاع از حقوق خود صفوفشان را تقویت کنند.

از سوی دیگر "ولید المعلم" وزیر خارجه سوریه نیز در دیدار با رئیس حزب سعادت ترکیه به نقش منفی دولت ترکیه در قبال سوریه و دامن زدن به بی ثباتی سوریه اشاره کرد.

مصطفی کامالاک نیز ضمن حمایت از اصلاحات انجام شده در سوریه بر مخالفت با دخالت خارجی در امور داخلی این کشور تاکید کرد.

"عدنان محمود" وزیر اطلاع رسانی سوریه نیز در دیدار هیئت حزب سعادت ترکیه بر ضرورت اطلاع رسانی دقیق حوادث سوریه به ملت ترکیه و تشریح توطئه ها علیه دمشق تاکید کرد.

کامالاک نیز ضمن انتقاد از پوشش رسانه ای حوادث سوریه از سوی برخی رسانه های مغرض از سیاست حزب عدالت و توسعه به ویژه درباره سپر موشکی و همسویی با غربی ها ابراز ناخرسندی کرد.

"احمد بدر الدین حسون" مفتی کل سوریه نیز در دیدار هیئت مذکور هدف این توطئه ها را تجزیه منطقه دانست و گفت : ملت سوریه همه توطئه ها را خنثی خواهند کرد.