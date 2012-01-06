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۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۴:۳۷

انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان 28 دی ماه برگزار می شود

انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان 28 دی ماه برگزار می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان از برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات در تاریخ 28 دی ماه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بیان داشت: طی یک ماه گذشته چندین جلسه مشورتی با فعالان حوزه مطبوعات و رسانه هرمزگان جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات برگزار شد و پس از حل و فصل مشکلات و موانع اتفاق نظر کلی برای برگزاری انتخابات حاصل شد.

وی افزود: هم اکنون فضای اتحاد و یکدلی در میان اهالی مطبوعات و رسانه استان برقرار شده است و امیدواریم این انتخابات با حضور حد اکثری اعضا و فعالان رسانه ای برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان  عنوان کرد : مقدمات لازم  برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات فراهم شده است و همچنین هیئتی متشکل از فعالان رسانه ای استان نیز بررسی و تایید عضوهای خانه مطبوعات را با نظارت این اداره کل بر عهده دارند.

مریدی زاده تصریح کرد: آخرین زمان ثبت نام کاندیداها 26 دی ماه  است و متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره کل ثبت نام کنند.

 

کد مطلب 1502525

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