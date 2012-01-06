انتخابات خانه مطبوعات هرمزگان 28 دی ماه برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی مریدی زاده بیان داشت: طی یک ماه گذشته چندین جلسه مشورتی با فعالان حوزه مطبوعات و رسانه هرمزگان جهت برگزاری انتخابات هیئت مدیره خانه مطبوعات برگزار شد و پس از حل و فصل مشکلات و موانع اتفاق نظر کلی برای برگزاری انتخابات حاصل شد.

وی افزود: هم اکنون فضای اتحاد و یکدلی در میان اهالی مطبوعات و رسانه استان برقرار شده است و امیدواریم این انتخابات با حضور حد اکثری اعضا و فعالان رسانه ای برگزار شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان عنوان کرد : مقدمات لازم برای برگزاری هر چه بهتر انتخابات فراهم شده است و همچنین هیئتی متشکل از فعالان رسانه ای استان نیز بررسی و تایید عضوهای خانه مطبوعات را با نظارت این اداره کل بر عهده دارند.

مریدی زاده تصریح کرد: آخرین زمان ثبت نام کاندیداها 26 دی ماه است و متقاضیان می توانند با مراجعه به اداره کل ثبت نام کنند.