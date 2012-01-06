فوتبال بانوان کردستان باز هم باخت/سقوط دو پله ای در جدول رده بندی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و در ادامه رقابت های لیگ برتر فوتبال بانوان کشور در سنندج تیم بانوان هیئت فوتبال استان کردستان در ورزشگاه 22 گولان از تیم دلوار کشتی جنوب بوشهر پذیرایی کرد و در نهایت در یک بازی برابر نتیجه را واگذار کرد.

تیم بانوان هیئت فوتبال استان کردستان در حالی که در نیمه اول با نتیجه یک بر صفر از مهمان خود جلو بود در نیمه دوم دو گل دریافت کرد و بار دیگر باخت تا باز هم در جدول رده بندی سقوط کند.

در این بازی در ابتدا تیم بانوان هیئت فوتبال کردستان و در نیمه اول توسط ادیبه حسامی به گل رسید و موقعیت های زیادی را نیز به دلیل بی توجهی مهاجمان خود از دست داد ولی در نیمه دوم تیم مهمان با تغییر نفرات خود دو گل زد و باختی دیگر را به نماینده کردستان تحمیل کرد.

تیم دلوار کشتی جنوب بوشهر در نیمه دوم بازی و توسط فرزانه نصر و سوزان ستوده به تیم میزبان دو گل زد و در نهایت بازی با نتیجه دو بر یک به سود تیم مهمان به پایان رسید تا باختی دیگر و این بار در خانه به تیم بانوان هیئت فوتبال کردستان تحمیل شود.

تیم کردستان با قبول این باخت و با کسب تنها هشت امتیاز در میان 10 تیم به رتبه هشتم سقوط کرد و تیم دلوار کشتی جنوب بوشهر نیز با کسب این برد 27 امتیازی شد و به رتبه چهارم جدول رده بندی صعود کرد.

تیم بانوان هیئت فوتبال استان کردستان در هفته آینده استراحت دارد و در 30 دی ماه سال جاری در ورزشگاه 22 گولان سنندج میزبان تیم شهرداری بم است.

نماینده کردستان در حالی که در دور رفت با نام تیم فوتبال ون در مسابقات لیگ برتر حضور پیدا کرده بود به دلیل عدم تعهد اسپانسر در ادامه راه تغییر نام داده و هم اکنون با عنوان بانوان هیئت فوتبال استان کردستان در مسابقات حاضر می شود.