فراخوان نخستین جشنواره مد و لباس فجر منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و طلوع فجر آزادی، دبیرخانه نخستین جشنواره مد ولباس فجر اهداف برگزاری جشنواره را با موضوع "پوشاک بهاره بانوان – لباس اجتماع" اعلام کرد.
اهداف جشنواره :
الگوسازی با هدف افزایش غرورو توان ملی
افزایش و توسعه خلاقیت ، نوآوری و توسعه درمدو لباس اسلامی – ایرانی و ساماندهی آن
تدوین شاخص ها و استانداردهای متناسب با موازین اسلامی – فرهنگ و هویت ایرانی
ایجاد تعامل و هم افزایی میان فعالان بخش خصوصی و دولتی در صنعت مد و لباس
بنا براین گزارش، جشنواره یاد شده در سه بخش زیر برگزار می شود .
طراحی و دوخت :
ارائه طرح های دوخته شده از پوشش اسلامی – ایرانی درقالب چادر، مقنعه و مانتو
علمی :
دریافت مقالات با موضوعات گوناگون و برگزاری نشست های علمی تخصصی با موضوعات مرتبط
بخش جنبی :
برگزاری کارگاه های آموزشی دربخش های: طراحی لباس، دوخت لباس، چاپ روی پارچه ، بستن شال و روسری، دوخت های سنتی بومی و ایرانی
گفتنی است به تمامی شرکت کنندگان راه یافته به این جشنواره، گواهی شرکت تعلق می گیرد و به برگزیدگان آن نیز جوایز نفیسی اهدا خواهد شد .
علاقمندان به شرکت در نخستین جشنواره مدو لباس فجر می توانند پس از ثبت نام در سایت جشنواره و مطالعه اطلاعات تکمیلی در وب سایت جشنواره مورد نظربه نشانی http://www.fajrmodelebas.ir/ آثار خود را از تاریخ 19 دی تا 15بهمن ماه سال جاری به دبیر خانه جشنواره ارسال نمایند .
نخستین جشنواره مد و لباس فجر از تاریخ 11 تا 18 اسفندماه سال جاری در تهران برگزار می شود.
نظر شما