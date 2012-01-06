راه اندازی پایگاه علمی اقیانوس شناسی ایران در قطب جنوب

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری این نشست، نمایندگان دانشگاههای ساحلی کشور از جمله دانشگاههای گیلان، مازندران گلستان، گرگان، گنبد کاووس، چابهار، خرمشهر ،اهواز، هرمزگان، بوشهر و سایر دانشگاههای ساحلی حضور داشتند.

در نشست اتحادیه دانشگاههای ساحلی، افق پیش روی این اتحادیه و برنامه های آتی از جمله ایجاد یک پایگاه علمی اقیانوس شناسی در قطب جنوب بررسی شد.

این پایگاه طی یک برنامه 5 ساله با حمایت ارگانهای مربوطه و همکاری برخی کشورها در قطب جنوب و برای ایران احداث می شود.

در حال حاضر برخی کشورها برزیل و ژاپن دارای چنین پایگاهی برای انجام مطالعات زیست محیطی و دریایی هستند.

نشست بعدی این اتحادیه اردیبهشت ماه سال آینده و در یکی دیگر از دانشگاههای ساحلی شمال کشور برگزار می شود.