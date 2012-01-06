زکات جمع شده در استان اصفهان به 4میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید یوسف طباطبایینژاد ظهر جمعه در خطبههای این هفته نماز جمعه اصفهان که در مسجد امام برگزار شد، اظهار داشت: پرداخت زکات نزد مسلمانان بسیار کمرنگ شده است.
خطیب جمعه اصفهان با بیان اینکه البته مردم استان اصفهان در این زمینه جزو پیشتازان هستند، تصریح کرد: سال گذشته جمعآوری زکات در استان اصفهان کمتر از یک میلیارد بود اما امسال به 4 میلیارد تومان رسید.
وی در خطبه دوم نماز با اشاره به مناسبتهای هفته پیشرو بیان داشت: دیماه در طول تاریخ ایران حوادث تلخ و شیرین فراوانی داشته و یکی از این حوادث مربوط به 17 دیماه سال 1314 و دستور رضاخان برای کشف حجاب است.
طباطبایینژاد به روند به قدرت رسیدن رضاخان توسط انگلیس اشاره کرد و ادامه داد: دشمن متوجه شد که تا نفوذ روحانیت و دین در این کشور حاکم باشد، نمیتواند بر ایران مسلط شود بنابراین رضاخان را روی کار آورد تا به تصور خویش مردم را از دین، روحانیت و حجاب دور کند.
حجاب از ضروریات دین است
وی با اشاره به اینکه مسئله حجاب از ضروریات دین است، تاکید کرد: یکی از جنگهایی که دشمن علیه ایران راه انداخته، مسئله بیحجاب کردن بانوان است و میخواهد از این راه جوانان را از دین تخلیه کند.
نماینده ولی فقیه در استان اصفهان اضافه کرد: محمدرضا شاه در کتاب "مأموریت برای وطنم" مسئله حجاب را رسمی کهنه میداند و به این موضوع که خانوادهاش برای نخستین بار در طول تاریخ ایران بدون حجاب وارد انظار عمومی شدهبودند، افتخار میکند.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود به موفقیتهای اخیر کشور در انرژی هستهای اشاره کرد و اظهار داشت: آزمایش موفقیتآمیز میله سوخت هستهای در رآکتورهای تحقیقاتی تهران، دشمن را به وحشت انداخته است.
تحریمها سبب پیشرفت انرژی هستهای شد
طباطبایینژاد با اشاره به اینکه این فناوری تنها در چند کشور محدود وجود دارد، گفت: اعترافهای دشمن نشان میدهد که تحریمها سبب شد تا دانشمندان هستهای کشور با تلاش فراوان به این موفقیت دست پیدا کنند.
وی در ادامه صحبتهای خود به 19 دیماه سال 56 اشاره کرد و افزود: به دستور شاه مقالهای توهینآمیز علیه حجاب و امام خمینی (ره) در این روزنامه منتشر شد و زمینه حرکت مردم و روحانیت را به وجود آورد.
امام جمعه اصفهان اضافه کرد: مردم قم و به ویژه روحانیون به خانههای علما رفتند و زمینه قیام را فراهم کردند و در واقع این روز منشأ انقلاب اسلامی ایران بود.
وی با اشاره به کشتار مردم قم توسط رژیم پهلوی در 19 دی سال 56 ادامه داد: برگزاری مراسم چهلم مردم قم در تبریز و پس از آن چهلم مردم تبریز در یزد سبب شد تا روند پیروزی انقلاب سرعت بگیرد و منشا انقلاب شود.
طباطبایینژاد اضافه کرد: زمانی غرب برای دادن اورانیوم با غنای 20 درصد به ایران شرط و شروط مختلف میگذاشت اما امروز مسئولان کشور میله سوخت هستهای را نیز با موفقیت آزمایش کردند.
