حسن فتحی جایزه 100 میلیون ریالی خود را به کودکان سومالی اهدا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فتحی با حضور در دفتر یونیسف ضمن تحویل این مبلغ به نماینده یونیسف در ایران گفت: از وضعیتی که در سومالی به وجود آمده، خیلی‌خیلی متاسفم. این یک فاجعه انسانی است که همه بشریت باید از آن شرمنده باشند. امیدوارم همه هنرمندان در تمام نقاط دنیا نسبت به این فاجعه به خصوص تاثیر آن بر کودکان احساس مسوولیت بیشتری نشان دهند.

فتحی سال گذشته قصد داشت فیلمی با نام "دزدان دریایی خلیج عدن" در مورد کودکان سومالی بسازد، تحقیقاتی را به مدت یک سال در مورد وضعیت کودکان آن کشور انجام داد.

وی در این ارتباط عنوان کرد: به خودم قول داده بودم در صورتی که این فیلم ساخته شود، عواید آن را به کودکان سومالی تقدیم کنم. سفیر حسن نیت یونیسف مهتاب کرامتی نیز قرار بود نقش اول این فیلم را به نویسندگی خانم نغمه ثمینی بازی کند که به دلیل مشکلات مالی این فیلم ساخته نشد. پس از آن تصمیم گرفتم اولین جایزه‌ای که دریافت کردم را به کودکان سومالی تقدیم کنم.

محمدالمنیر صفی‌الدین؛ نماینده یونیسف در ایران ضمن قدردانی از این مشارکت بر اهمیت نقش هنرمندان و افراد مشهور در تعالی بشریت و کمک به رسالت یونیسف در جهان تاکید کرد.

صفی‌الدین گفت: یونیسف اقدام آقای فتحی را که نشانگر همبستگی وی با کودکان رنج دیده سومالی است، ارج می‌نهد. یونیسف و همکارانش از هیچ تلاشی برای اطمینان از بقا، رشد و تکامل آسیب‌پذیرترین کودکان در هر جای جهان دریغ نمی‌کنند. وی افزود: از نظر ماهمه کودکان مهم هستند. همه کودکان از حقوق برابر برخوردارند و همه کودکان شایسته‌اند زندگی پر ارج و قربی داشته باشند.

کودکان سومالی وضع دردناکی را تجربه می‌کنند

مجموعه‌ای ازفجایع طبیعی و ساخته دست بشر در شاخ آفریقا باعث ایجاد قحطی و گرسنگی شدید، آوارگی مردم در سطح گسترده و از دست رفتن جان بسیاری از مردم شد. یونیسف و شرکایش در حال رسیدگی به نیازهای فوری کودکان سومالی در زمینه تغذیه، مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و همینطور ارائه آب آشامیدنی سالم و امکانات بهداشت محیط هستند.

یونیسف برای ادامه و یا افزایش سطح فعالیت‌هایش در کشور سومالی تقاضای 300 میلیون دلار کمک در سال 2012 کرده‌است.