دشمن اهداف خود از تحریم را به گور خواهد برد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب نشان داده است که در هر مقطعی که تحریم شدن برای دست یابی به اهداف و آرمان های انقلاب جدی تر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه دشمن خیال واهی از تحریم های ایران دارد گفت: دانشمندان و جوانان غیور ایران اسلامی با جدیت موانع را پشت سر می گذارند و جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش سربلند خواهند کرد.

وی افزود: اکنون ایران به لحاظ علمی به درجه ای رسیده است که دشمنان نمی توانند او را در معادلات نادیده بگیرند و البته هراس دشمن از همین پیشرفت هاست که اقدام به توطئه های مختلف می کند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: دستیابی به فناوری پیشترفته تولید آزمایشگاهی کیک زرد و میله های سوخت نیروگاه اتمی تهران حیرت غربیها و شرقیها را برانگیخته است و این موفقیتها مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و برنامه ریزان استکبار است.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: حضور آگاهانه مردم شریف در همراهی با رهبر معظم انقلاب و مراجع و روحانیون، بزرگترین سرمایه کشور و بزرگترین سیلی به دشمنان انقلاب و اسلام است.