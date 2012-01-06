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۱۶ دی ۱۳۹۰، ۱۶:۰۰

دری نجف آبادی:

دشمن اهداف خود از تحریم را به گور خواهد برد

دشمن اهداف خود از تحریم را به گور خواهد برد

اراک - خبرگزاری مهر: امام جمعه اراک گفت: دشمن خیال می کند می تواند از طریق تحریم نفتی و بانک مرکزی به اهداف خود برسد اما غافل است که او اهداف خود را به گور خواهد برد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف آبادی در خطبه های امروز نماز جمعه اراک افزود: ملت ایران در طول تاریخ انقلاب نشان داده است که در هر مقطعی که تحریم شدن برای دست یابی به اهداف و آرمان های انقلاب جدی تر شده است.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با بیان اینکه دشمن خیال واهی از تحریم های ایران دارد گفت: دانشمندان و جوانان غیور ایران اسلامی با جدیت موانع را پشت سر می گذارند و جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش سربلند خواهند کرد.

وی افزود: اکنون ایران به لحاظ علمی به درجه ای رسیده است که دشمنان نمی توانند او را در معادلات نادیده بگیرند و البته هراس دشمن از همین پیشرفت هاست که اقدام به توطئه های مختلف می کند.

امام جمعه اراک اضافه کرد: دستیابی به فناوری پیشترفته تولید آزمایشگاهی کیک زرد و میله های سوخت نیروگاه اتمی تهران حیرت غربیها و شرقیها را برانگیخته است و این موفقیتها مشت محکمی بر دهان یاوه گویان و برنامه ریزان استکبار است.

آیت الله دری نجف آبادی گفت: حضور آگاهانه مردم شریف در همراهی با رهبر معظم انقلاب و مراجع و روحانیون، بزرگترین سرمایه کشور و بزرگترین سیلی به دشمنان انقلاب و اسلام است.
کد مطلب 1502625

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