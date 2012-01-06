شهرداری ها می توانند میدان دار عرصه دیپلماسی باشند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پژمان ظهر جمعه در نشست توسعه همکاری های بین المللی بین کلانشهرهای ایران و کشورهای همجوار که با حضور سفرا و سرکنسول های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هند، افغانستان، پاکستان و عراق و همچنین شهردار مشهد برگزار شد، افزود: از آنجا که شهرداری نهاد خدمتگذار به مردم است، همه می کوشند علاوه بر کسب وجاهت، از خدمت به مردم نیز بهره مند شوند.

عضو هیئت مدیره اتحادیه کلانشهرهای جهان با اشاره به اینکه از این فضا برای گسترش تعاملات و روابط فی مابین کلان شهرهای مجاور استفاده نمی شود، بیان کرد: متاسفانه از این موضوعات که می تواند فضای کشور را تحت تاثیر قرار دهد، حمایت نمی شود و مورد عنایت جدی مسئولان و دست اندرکاران امر قرار نمی گیرد.

شهردار مشهد در ادامه گفت: ازآنجایی که برخی از تفاهم نامه های موجود بر اساس ظرفیت های واقعی تنظیم نشده و بدون اقدام باقی مانده است، موجبات بی اعتمادی را فراهم کرده است.

عضو هیئت مدیره متروپلیس با اشاره به حضور سالیانه بیش از 20میلیون زائر و گردشگر داخلی در مشهد اظهار کرد: این امر زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری های بین المللی فراهم می کند و شهرداری مشهد، مشتاقانه از این فرصت ها استقبال می کند.

پژمان بر ضرورت به کارگیری توانمندی شهرداری ها تاکید کرد و گفت: از آنجایی که مشکلی به لحاظ برخورداری از تکنیک، منابع مالی، فنی و مباحث علمی در این زمینه وجود ندارد، امید است با درک درست از شرایط تصمیمات درست اتخاذ شود و حضور موثر در دستگاه دیپلماسی کشور تحقق پیدا کند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند نیز با اشاره به همکاری های مثبت بین شهرهای مشهد و لاهور گفت: راه اندازی و احداث کشتارگاه دام در لاهور به خوبی توانسته زمینه برای اجرای برنامه های گسترده تر را فراهم آورد.

حسین نبی زاده در ادامه بیان کرد: همچنین در بخش های بازیافت و پاکسازی محیط شهری نیز امکان توسعه همکاری ها و برخوداری از تجربیات شهرداری مشهد وجود دارد.

وی با اشاره به انجام مذاکرات برای گسترش پروازهای بین فردوگاه مشهد و لاهور بیان کرد: در صورت توافق برای افزایش پروازها، لاهور و مشهد پرترددترین پروازهای هوایی را در بین دو کشور ایران و پاکستان خواهند داشت.

همچنین رئیس اتاق بازرگانی افغانستان نیز با اشاره به تعاملات سازنده دو کشور در زمینه سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی بیان کرد: با توجه به عملکرد شهرداری ها می توان حوزه تعاملات اقتصادی بین شهرهای این دوکشور را در این زمینه گسترش داد و جایگاه امنی را برای تبادلات اقتصادی فراهم آورد.

سرکنسول ایران در حیدرآباد نیز با اشاره به اینکه حیدرآباد پایگاه فرهنگی کشور هند است، اظهار داشت: وجود مشهد به عنوان پایتخت معنوی کشور نیز سبب می شود فرصت مناسبی برای گسترش تعاملات فراهم شود؛ بر همین مبنا پیشنهاد خواهر خواندگی این دو شهر مطرح شد.

علی سفری، حیدرآباد را یکی از قطب های نانو در هند عنوان کرد و گفت: این دو شهر به لحاظ علمی و فرهنگی بسیار به هم نزدیک بوده و همین امر می تواند مبنای فعالیت و همکاری دو کشور ایران و هند نیز باشد.

رئیس دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در شمال شرق کشور نیز گفت: موقعیت مشهد بر اساس فعالیت ها و اقدامات شهرداری در گسترش تعاملات برون مرزی رنگ و سابقه خاصی یافته و توسعه تعاملات شهر مشهد با کشورهای همجوار را به دنبال داشته است.

مهدی ارباب خالص افزود: به دلیل موقعیت و جایگاه خاص شهر مشهد عمده توجه سرمایه گذارانی که به کشور وارد می شوند، معطوف به این کلانشهر مذهبی شده است.

وی ادامه داد: وجود بارگاه منور رضوی و حضور میلیون ها زائر سبب می شود با توسعه خدمات در این شهر، علاوه بر خدمت رسانی به شهروندان و زائران امام هشتم(ع) در راستای گسترش مبادلات گام برداریم.