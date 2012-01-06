زنان ایرانی به یاد "شهیدان مبارزه با بدحجابی" باشند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت ‏الاسلام محمد علاءالدینی در خطبه‏های نماز جمعه این هفته دماوند همچنین با اشاره به قیام خونین مسجد گوهرشاد ادامه داد: پس از آنکه مردم از نقشه رضاخان برای به تاراج گذاشتن ارزشهای دینی در قالب کشف حجاب مطلع شدند، اعتراضات سراسری آغاز شد.

وی افزود: آن روز مردم برای مقابله با کشف حجاب قیام کردند تا از این ارزش الهی پاسداری کنند و امروز نیز باید ارزش حجاب را در جامعه گرامی بداریم و برای پاسداشت آن تلاش کنیم تا بتوانیم در مملکت اسلامی شاهد روزی باشیم که ارزش حجاب یک ارزش فرا‎‏گیر باشد.

امام جمعه دماوند در بخش دیگری از خطبه ها با گرامیداشت روز 16 دی ماه سال 59 و یاد شهدای دانشجوی این روز اظهار داشت: در این روز برگ زرین دیگری برای تاریخ ایران اسلامی ثبت شده و این روز به عنوان روز شهدای دانشجو نامگذاری شد.

وی اضافه کرد: در این روز دشت هویزه، کربلای ایران شد که نظر نسلهای آینده به این مکان به عنوان یک یادمان بزرگ برای ماندگاری در ذهن آنها باید جلب شود.

روحانیت در خط مقدم مبارزه با توطئه‏های دشمن هستند

حجت ‏الاسلام علاءالدینی همچنین با اشاره به چاپ مقاله ‏ای از سوی ساواک و توهین به ساحت مقدس امام خمینی(ره) بیان داشت: قیام خونین مردم قم برای مقابله با این مقاله صورت گرفت؛ روحانیت همواره در خط مقدم مبارزه با توطئه ‏های پیچیده دشمن بوده ‏اند و دشمن همواره سعی ‏کرده که آنها را با توطئه منزوی کند.

وی افزود: دشمنان با شیوه‏های مختلفی همچون تبعید، کشتن، زندانی کردن و گاهی نیز با استفاده از قلم قصد منزوی کردن روحانیت را داشتند؛ در آن زمان نیز ساواک با چاپ مقاله ‏ای به ساحت امام خمینی(ره) جسارت کرد و مردم نیز قیام کردند تا ساواک و نظام شاهنشاهی را از کار خود پشیمان کنند.

امام جمعه دماوند ادامه داد: ساواک با این مقاله می‏ خواست امام خمینی(ره) را منزوی کند اما این اقدام آنها مبدأیی برای پیروزی انقلاب بود و در سال 57 شاه مجبور به خروج از ایران شد.

وی تأکید کرد: خداوند متعال اراده کرده که دشمنان طوری پازل ما را بچینند که پیروزی به نفع مسلمانان رقم بخورد.

دیپلماسی ما باید به دنبال حفظ هویت ملی باشد

نماینده ولی فقیه در شهرستان دماوند در بخش دیگری از خطبه ها با اشاره به سخنان رهبر معظم انقلاب در جمع سفرا که در خارج از کشور فعالیت می ‏کنند، افزود: دیپلماسی ما باید به دنبال حفظ هویت ملی باشد و آنها باید مبنای اسلام و جمهوری اسلامی را باور داشته باشند.

وی با بیان اینکه این سنگربانان نباید در برابر ارزشهای اسلامی کوتاه بیایند، گفت: در دوره‏های قبل هر چه پایبندیمان به این ارزشها بیشتر بوده، اقتدار ما بیشتر شده است؛ هیچ کشوری از طریق مذاکره با آمریکا نتوانسته مشکلات خود را برطرف کند بلکه هر کشوری این کار را انجام داده مشکلاتش بیشتر شده است.

وی افزود: اگر در امتداد سیاست‏های راهبردی رهبر معظم انقلاب حرکت کنیم، خواهیم دید که عزت ما حفظ خواهد شد.