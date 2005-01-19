انتقاد شديد حسين شهرستاني از حازم شعلان

به گزارش خبرگزاري مهر، شهرستاني در گفتگو با شبكه خبري العالم گفت : ياوه گويي هاي بي ارزش برخي افراد وجريان ها در متهم كردن ديگران به كشورهاي بيگانه به مثابه يك رقابت تبليغاتي غيرشرافتمندانه و ذلت بار تلقي مي شود.

شهرستاني افزود: چگونه برخي به خود اجازه مي دهند ديگران را وابسته به كشورهاي بيگانه متهم كنند در حالي كه خود آنها همواره در ساير پايتخت هاي جهان در حال مزدوري وارتباط با سازمان هاي اطلاعاتي اين كشورها هستند وي از اين افراد خواست وطن پرستي واقعي خود را به مردم عراق پس از سرنگوني رژيم صدام ثابت كنند.



اظهارات شهرستاني در واكنش به اتهامات اخير حازم شعلان وزير دفاع دولت موقت عراق كه نامزدهاي ائتلاف عراق يكپارچه (ليست شماره 169) را به وابستگي به ايران متهم كرده بود، بيان شده است.

شهرستاني گفت : من كسي را در اين ليست نمي شناسم كه شناسنامه ايراني داشته باشد بلكه حتي برخي از نام هايي كه به ايراني بودن مشهور هستند از بنيان گذاران دولت عراق در قبل و بعد از انقلاب دهه بيستم ( نبرد مردم عراق با استعمار انگليس) مي باشند.



وي افزود: همه شخصيت هايي كه نامشان در ليست ائتلاف عراق يكپارچه ذكر شده است جايگاه ميهني آنها برجسته است و با هيچ كشور خارجي ارتباط ندارند.



شهرستاني درباره نظر مرجعيت ديني درباره ليست عراق يكپارچه گفت : اكثر قريب به اتفاق مراجع ديني از اين ليست حمايت مي كنند زيرا ليست مزبور بر حفظ يكپارچگي ملي و ارضي و حاكميت ملي عراق در يك زمان مشخص وايجاد يك كشور داراي قانون اساسي دايمي و دمكراتيك و فدرال و يكپارچه تاكيد دارد.