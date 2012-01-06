نتیجه عادلانه نبود/ قهرمانی دور از دسترس سپاهان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محسن بنگر پس از تساوی یک بریک تیمش مقابل استقلال ضمن بیان این مطلب افزود: همیشه دیدار دو تیم استقلال و سپاهان از حساسیت و جذابیت خاصی برخوردار بوده است. این بازی چه در اصفهان و چه در تهران برای هواداران دلچسب بوده و دو تیم همیشه به دنبال کسب سه امتیاز بوده‌اند.

وی خاطر نشان کرد: این بازی هم تماشاگران زیادی را به ورزشگاه کشاند و شما تا پایان 90 دقیقه مشاهده کردید که موقعیت‌های بسیار زیادی روی دروازه هر دو تیم خلق شد اما در نهایت مسابقه با نتیجه تساوی به پایان رسید.

بنگر نتیجه دیدار استقلال - سپاهان را عادلانه ندانست و گفت: به اعتقاد من تساوی یک بر یک اصلا عادلانه نبود و این حق سپاهان بود که در این دیدار به پیروزی برسد اما فوتبال هزاران اتفاق دارد و یکی از آن اتفاق‌ها تساوی ما در مقابل استقلال بود.

وی در ادامه تاکید کرد: هنوز تا پایان راه زمان زیادی داریم و مطمئن باشید قهرمانی دور از دسترس سپاهان نخواهد بود.

مدافع تیم سپاهان در پاسخ به اظهارنظر یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه در این هفته همه تیم‌ها به نفع استقلال بازی کردند، گفت: مطمئن باشید از هفته آینده همه تلاش می‌کنیم تا بر ضد استقلال بازی کنیم!