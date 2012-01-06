تیم فوتسال فیروزصفه از سد پرسپولیس گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیمهای فوتسال فیروزصفه اصفهان پرسپولیس تهران در چارچوب رقابتهای هفته هجدهم لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور با نتیجه 7 بر 3 به سود فیروزصفه به پایان رسید.
در این دیدار که از ساعت 16 امروز در حضور حدود 500 هوادار در ورزشگاه پیروزی اصفهان برگزار شد، فیروزصفه پس از هفتهها توانست به یک پیروزی پرگل دست پیدا کند.
این تیم اصفهانی در نیمفصل دوم مسابقات لیگ برتر نتایج خوبی ازآن خود کرده در هفتههای گذشته و به دنبال تغییر و تحولات خود جایگاه خود را در جدول ردهبندی بهبود بخشیده است.
فیروزصفه در دیدار امروز هم به یک پیروزی پرگل دست پیدا کرد تا جایگاه خود را در جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور بهبود بخشد.
برای فیروزصفه در این دیدار فرهاد فخیم، فرشاد شارقی، قدرت بهادری، حسین سلطانی، رافائل لاکسن و مصطفی طیبی(2 گل) گلزنی کردند.
فیروزصفه با این پیروزی 22 امتیازی شد و به جایگاه هفتم جدول ردهبندی لیگ برتر فوتسال باشگاههای کشور صعود کرد.
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