تیم مس سرچشمه برای هر امتیاز می جنگد

به گزارش خبرنگار مهر، مجید صالح عصر جمعه پس از تساوی تیمش مقابل تیم مس سرچشمه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به کسب همین یک امتیاز در این بازی راضی هستیم زیرا این یک امتیاز موجب صعود ما در جدول رده بندی خواهد شد.

وی بیان داشت: تیم سایپای البرز تاکنون بازی های زیادی را در خارج از خانه در مسابقات پایانی خود برگزار کرده است و من از نتایج این تیم در بازی های خارج از خانه که تاکنون تنها یک باخت در آن وجود دارد و به تیم های دیگر باج ندادیم راضی هستم.

سرمربی تیم سایپا گفت: در دور برگشت مسابقات امتیاز گرفتن از هر تیمی سخت است زیرا تمام تیم ها برای بهبود جایگاه خود تلاش می کنند و هدف اصلی سایپا در بازی های آینده نیز همین مسئله است.

وی گفت: تیم مس سرچشمه در نیم فصل اول تغییر زیادی با آوردن بازیکنان جدید کرده است و من این قول را می دهم که بازی کردن هر تیمی مقابل این تیم قطعا آسان نخواهد بود.

صالح افزود: تیم مس سرچشمه با سه مدافع بازی می کرد و در نیمه نخست سعی بر استفاده از موقعیت ها از کناره راست داشتیم که به دلیل محرومیت و مصدومیت چند بازیکن اصلی خود، موفق به استفاده از موقعیت های گلزنی نشدیم.

وی با اشاره به اینکه مس سرچشمه در دور برگشت برای امتیاز به امتیاز بازیها خواهد جنگید گفت: در این دیدار نیز موقیت گل برای هر دو تیم به خصوص سرچشمه ایجاد شد و من مطمئن هستم که این تیم با این بازی می تواند خود را از انتهای جدول جدا کند.

صالح بیان داشت: کریم انصاری فرد نیز در این بازی بسیار خوب عمل کرد و مگر قرار است که در هر بازی بازیکن گل بزند زیرا اگر این شرایط وجود داشت قطعا کریم در صدر جدول گلزنان بود و نکته دیگر اینکه اگر این اتفاق افتاده بود قطعا صدر نشین گلزنان لیگ برتر در هر بازی می بایست گل می زد.

