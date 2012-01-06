شعبان خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز جمعه در طرحی ضربتی محیط زیست استان تهران با مراکز یا افرادی که بصورت غیرمجاز پرندگان و گونه های جانوری را عرضه کرده و به فروش می رساندند، در سطح شهر تهران برخورد کرد.

وی در ادامه افزود: یگان حفاظت محیط زیست استان تهران با هماهنگی نیروی انتظامی و با اخذ دستور از مراجع قضایی با فروشندگانی که اقدام به فروش پرندگان قاچاق بومی و غیربومی می کردند بصورت ضربتی و ویژه در قالب اکیپ 10 خودرو و 30 نفر گشت در سطح شهر تهران به ویژه در بازار فروش پرندگان خلیج برخورد کرد.

به گفته خسروی ماموران یگان حفاظت محیط زیست استان تهران ساعت 11:30 صبح وارد خلیج آزادگان شدند که البته این ماموران از ساعات قبل با لباس شخصی در محل حضور داشتند و مکانهای غیرمجاز را شناسایی کرده بودند.

وی افزود: پس از تماس تلفنی این ماموران با یگان حفاظت محیط زیست استان تهران و هماهنگی با فرمانده یگان حفاظت محیط زیست سازمان محیط زیست وارد منطقه شدند و نسبت به جمع آوری پرندگان و جانوران وحشی اقدام کردند.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان تهران خاطر نشان کرد: گونه های کشف شده در این طرح شامل پرندگان شکاری مانند شاهین، عقاب، دلیجه، قرقاول، کبک، مرغ مینا و جغد بوده است.

خسروی اضافه کرد: پس از جمع آوری پرندگان وحشی، صاحبان این پرندگان با هماهنگی نیروی انتظامی به کلانتری تحویل و پرندگان مشکوفه در اختیار محیط زیست استان قرار گرفتند.

وی گفت: بخشی از پرندگانی که قابل رها سازی باشند در طبیعت رها و بخشی دیگر به مراکز نگهداری محیط زیست مانند پارک پردیسان منتقل خواهند شد.

معاون محیط طبیعی محیط زیست استان تهران تصریح کرد: آمار دقیقی از تعداد پرندگان مکشوفه در اختیار ندارم اما تعداد قابل توجهی کبک در این طرح کشف شدند.

به گفته خسروی این اقدام ضربتی تا زمانی که در کل کشور شاهد عرضه و فروش غیرمجاز پرندگان هستیم ادامه خواهد داشت.