رسول صدرعاملی؛ کارگردان سینما و تلویزیون در پاسخ به این سئوال که آیا فیلم های تلویزیونی توانستند به ضرورت های مورد نظر با این حجم از تولید- 300 فیلم در سال 90- پاسخ دهند یا نه؟ به خبرنگار مهر گفت: وقتی برای تولید تله فیلم برنامه ریزی شد، هم خوشحال شدم و هم ناراحت که چرا زودتر این اتفاق نیفتاد. در مرحله اول باید بین مخاطب تلویزیون و سینما و سطح سلیقه و دانش تماشاگر فرق قائل شد.

وی در ادامه افزود: فیلم های تلویزیونی قوی داریم که شایستگی اکران سینمایی دارند و شاید بتوان پیش از نمایش تلویزیونی آنها را اکران کرد. هرچند این فیلم ها برای مدیوم سینما ساخته نشده اند و بالعکس فیلم های سینمایی داریم که شامل شرایط فیلم‌های تلویزیونی هستند. ضرورت اصلی از دید من ظرفیت تله فیلم دراستعدادیابی در همه زمینه ها به ویژه تهیه کنندگی، کارگردانی، بازیگری و عوامل فنی است.

این کارگردان یادآور شد: در مورد تله فیلم ها من نمی توانم قضاوت کنم، چون همه کارها را ندیدم، اما کارهای خیلی خوبی دیدم و معتقدم در طول سال هایی که از تولید تله فیلم ها گذشته، روند رو به رشدی در این آثار مشاهده می‌شود. جشنواره جام‌جم فرصتی بود برای اینکه تله فیلم ها را به نظاره بنشینیم و تأملی روی آنها کنیم.

صدرعاملی اشاره کرد: در این گفتگو لازم می دانم به چند نکته مهم اشاره کنم. یکی اینکه برای من مهم بود که چند فیلمساز در این محمل فرصت یافتند فیلمشان را بسازند، چند فیلمنامه نویس اثرشان را به تصویر کشیدند و سایر عوامل تولید و دیگری

تنوع مضامین در این حوزه که ابتکار خوبی است. برای اینکه استانداردها را بالا ببریم و به اندازه های جهانی برسیم این

است که مخاطب داشته باشیم و مخاطب عام را در داخل کشور یا در سطح جهانی جذب کنیم.

وی ادامه داد: این مسئله به تنوع مضامین برمی گردد. تله فیلم نباید دست کم گرفته شود. نباید فکرکنیم ارزش ها و تلاشی که برای تولید این آثار می شود کم از تولید فیلم سینمایی است. هرگز اینطور نیست. اگر تله فیلم جای خود را پیدا کند، به محض اینکه تله فیلم خوب و شایسته ای پخش شود، مردم بلافاصله به هم اطلاع می دهند و برای پخش مجدد آن درخواست می کنند.

تله فیلم در حال طی روال طبیعی خود است، اما آماری در دست نداریم که چند اثر توانسته گستره مضامین را افزایش دهد یا چقدر توانسته به فرهنگسازی و تجربه کردن نیروهایی که می توانستند در این عرصه خوش بدرخشند کمک کند.

این کارگردان سینما و تلویزیون در پاسخ به این سئوال که آیا آزمون و خطا کردن در ساخت تله فیلم ها همراه با ریسک نیست؟ توضیح داد: نه، به همین علت ابتدا تهیه کنندگی را نام بردم. ما فیلمسازان خوبی داریم که فرصت نمی یافتند برای مدیوم سینما کار تولید کنند و اگر تهیه کنندگان می توانستند آنها را شناسایی کنند این فرصت در اختیارشان قرار می گرفت.

صدرعاملی در پایان اشاره کرد: معنی این کلام این نیست که فیلمسازان معتبر تله فیلم کار نکنند که البته کار کردند و خواهند کرد. با توجه به حجم تولید فیلم های تلویزیونی این فرصت مناسبی است.