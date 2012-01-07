  1. استانها
  2. ایلام
۱۷ دی ۱۳۹۰، ۸:۵۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیمارستان شهرستان آبدانان تکمیل می شود

بیمارستان شهرستان آبدانان تکمیل می شود

ایلام - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان آبدانان گفت: با اختصاص اعتبارات لازم بیمارستان شهرستان آبدانان تکمیل می شود.

فضل الله نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: احداث بیمارستان در شهرستان آبدانان یکی از مهمترین مصوبات سفرهای دولت در استان ایلام بوده است.

وی بیان داشت: احداث این بیمارستان یکی از مهمترین نیازهای مردم شهرستان آبدانان است که در حال حاضر اعتبارات خوبی برای تکمیل این بیمارستان اختصاص یافته است.

نصرتی تصریح کرد: بیمارستان 32 تختخوابی آبدانان با زیربنای سه هزار متر و مساحت هشت هزار و 500 متر در اسفند 89 کار ساخت آن شروع شده است.

این مسئول ادامه داد: مدت اجرای این طرح 18 ماه است که هم اکنون با 50 درصد پیشرفت در حال اجراست.

وی بیان داشت: مشکلاتی بر سر راه ساخت این بیمارستان از آغاز کار بوده که خوشبختانه بیشتر مشکلات در حال حاضر حل شده است.

این مسئول عنوان کرد: در سال جاری 50 میلیارد ریال اعتبار برای تکمیل و ساخت این بیمارستان اختصاص یافته است و تکمیل این بیمارستان یکی از اولویتهای مهم مسئولان استان و شهرستان است.

فرماندار آبدانان عنوان کرد: بخش های رادیولوژی، اتاق عمل، آزمایشگاه، اورژانس، تاسیسات و قسمت اداری این بیمارستان در دو طبقه در حال ساخت است.

وی تصریح کرد: با ساخت و تکمیل این بیمارستان بسیاری از مشکلات درمانی مردم شهرستان آبدانان حل می شود و نیازی نیست بیماران به مرکز استان مراجعه کنند.

کد مطلب 1502786

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه