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۱۴ مرداد ۱۳۸۲، ۱۸:۴۶

با آغاز فيلمبرداري "آخرين سفر دريايي ديميتر"

فصلي ديگر ازداستان "دراكولاي برام استوكر"روايت مي شود

فصلي ديگر ازداستان "دراكولاي برام استوكر"روايت مي شود

"رابرت شوينتكه" كارگردان ونويسنده آلماني بزودي فيلم ديگري راازمجموعه آثار "دراكولا "جلوي دوربين مي برد.

به گزارش خبرگزاري مهراز سايتهاي سينمايي ، پروژه جديد اين كارگردان "آخرين سفر دريايي ديميتر" نام دارد وفصلي ازداستان "دراكولاي برام استوكر" را ترسيم مي كند.
اين فيلم داستان يك بازرگان نگون بخت به نام "ديميتر" است كه د رجريان سفر دريايي اش در مي يابد كه تابوت دراكولا رااز ترنسيلوانيا به انگلستان منتقل كرده اما زمانيكه كشتي به لنگرگاه مي رسد هيچكدام ازمسافران زنده نمانده اند.
"شوينتكه" نگارش فيلمنامه اين اثررا به اقتباس از فيلمنامه اصلي "ميچ برايان" برعهده دارد و فيلم تحت نظارت شركت فيلمسازي "فونيكس پيكچرز" جلوي دوربين مي رود.
از جمله پروژه هاي آينده اين كارگردان ونويسنده مي توان به كارگرداني فيلم هاي  هيجان انگيز "مردي با فوتبال" محصول شركت فيلمسازي "كلمبيا" و"روز كارگر" محصول شركت فيلمسازي ديسني اشاره كرد.

 

کد مطلب 15028

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