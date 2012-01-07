  1. دین و اندیشه
انتشار دفتر دوم "حکمت سیاسی متعالیه"

دفتر دوم کتاب حکمت سیاسی متعالیه (مجموعه نشستها و گفتگوها) در حال چاپ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت متعالیه امروزه یکی از مکتب های پرطرفدار فلسفه اسلامی به شمار می آید که تداوم بخش حیات فلسفی در جهان اسلام و ایران است.

متفکران به نامی را می توان نام برد که در شماره شارحان و مفسران بزرگ این حکمت نوپدید بوده اند. با این همه آن چنان که باید تمامی ابعاد حکمت متعالیه، به ویژه وجوه سیاسی آن مورد توجه، بررسی، تأمل و پژوهش واقع نشده است.

پژوهش گفتاری حاضر بر آن است تا ضمن ارائه چشم انداز و نظام پرسش های حکمت سیاسی متعالیه با بحث درباره حکمت متعالیه و ایران معاصر ابعاد سیاسی حکمت متعالیه را برجسته سازد و در مسیر توانمندسازی و غنای فلسفه سیاسی اسلامی گام بردارد.
 

