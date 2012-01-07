انتشار دفتر دوم "حکمت سیاسی متعالیه"

به گزارش خبرگزاری مهر، حکمت متعالیه امروزه یکی از مکتب های پرطرفدار فلسفه اسلامی به شمار می آید که تداوم بخش حیات فلسفی در جهان اسلام و ایران است.



متفکران به نامی را می توان نام برد که در شماره شارحان و مفسران بزرگ این حکمت نوپدید بوده اند. با این همه آن چنان که باید تمامی ابعاد حکمت متعالیه، به ویژه وجوه سیاسی آن مورد توجه، بررسی، تأمل و پژوهش واقع نشده است.



پژوهش گفتاری حاضر بر آن است تا ضمن ارائه چشم انداز و نظام پرسش های حکمت سیاسی متعالیه با بحث درباره حکمت متعالیه و ایران معاصر ابعاد سیاسی حکمت متعالیه را برجسته سازد و در مسیر توانمندسازی و غنای فلسفه سیاسی اسلامی گام بردارد.

