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۱۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

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ثبت نام آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کار و دانش آغاز شد

ثبت نام آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کار و دانش آغاز شد

قم - خبرگزاری مهر: چهاردهمین دوره آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کار و دانش با هدف سنجش دانش نظری و عملی افراد ماهر و استادکار روز جمعه 30 دی ماه در قم برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قم با اعلام این خبر گفت: چهاردهمین دوره آزمون ادواری در 34 رشته مهارتی کار و دانش در دو بخش نظری و عملی در رشته‌های گرافیک رایانه، صفحه آرایی، چهره سازی، تصویربرداری، طراحی صفحات وب و... همزمان با سراسر کشور در استان قم برگزار می‌شود.

حجت‌الاسلام محمدجواد جلالی اظهار داشت: با توجه به توافقنامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داوطلبان پس از موفقیت در آزمون عملی و نظری و دریافت گواهینامه مهارتی، با گذراندن دروس عمومی و معادل سازی آن موفق به اخذ مدرک دیپلم کار دانش از سوی آموزش و پرورش می‌شوند.

وی یادآور ‌شد: ثبت نام آزمون از روز دوشنبه 12 دی آغاز و تا پایان روز شنبه 24 دیماه ادامه خواهد شد که متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به سایت www.azmoonehonar.ir مراجعه کنند.
 

کد مطلب 1502815

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