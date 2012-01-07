ثبت نام آزمون ادواری استانداردهای مهارتی کار و دانش آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان قم با اعلام این خبر گفت: چهاردهمین دوره آزمون ادواری در 34 رشته مهارتی کار و دانش در دو بخش نظری و عملی در رشته‌های گرافیک رایانه، صفحه آرایی، چهره سازی، تصویربرداری، طراحی صفحات وب و... همزمان با سراسر کشور در استان قم برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام محمدجواد جلالی اظهار داشت: با توجه به توافقنامه وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داوطلبان پس از موفقیت در آزمون عملی و نظری و دریافت گواهینامه مهارتی، با گذراندن دروس عمومی و معادل سازی آن موفق به اخذ مدرک دیپلم کار دانش از سوی آموزش و پرورش می‌شوند.



وی یادآور ‌شد: ثبت نام آزمون از روز دوشنبه 12 دی آغاز و تا پایان روز شنبه 24 دیماه ادامه خواهد شد که متقاضیان می‌توانند برای ثبت نام به سایت www.azmoonehonar.ir مراجعه کنند.

