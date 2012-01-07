قیمت مسکن در تهران نوسان بیشتری دارد/ هزاران واحد آماده افتتاح

ابوالفضل صومعلو در گفتگو با مهر درباره بازار کنترل بازار اجاره بها اظهارداشت: در حال حاضر واحدهای زیادی در مسکن مهر به بهره برداری رسیده است و هر هفته هزاران واحد مسکن مهر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی افزود: افتتاح مسکن مهر هر روز نمود بیشتری پیدا می کند که این موضوع در کنترل بازار مسکن بسیار موثر است و می تواند نقش زیادی را در کاهش قیمت ها داشته باشد.

وی با بیان اینکه اگر مسئولان کشوری فرصت داشته باشند هر هفته ده‌ها هزار واحد را می توان افتتاح کرد، گفت: به گفته مسئولان استان ها بیش از 100 هزار واحد در استان های مختلف آماده بهره برداری است.

صومعلو با اشاره به اینکه این واحدها با حضور مسئولان در هر هفته به بهره برداری می رسند، تصریح کرد: اغلب افزایش قیمت مسکن در استان تهران اتفاق می افتد و در سایر استان ها قیمت مسکن منطقی و معتدل است.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش وزیر راه و شهرسازی از افتتاح 193 هزار واحد مسکونی تا تابستان سال آینده در تهران خبر داد و گفت: همین افتتاح‌ها باعث کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها خواهد بود و اگر اتفاق دیگری برای اجاره‌بها و قیمت مسکن رخ دهد از ابزارهای قانونی دولت استفاده خواهیم کرد.

وی افزود: بطور حتم افتتاح مسکن مهر در کشور و در تهران تب و تاب مسکن را در کشور و تهران می‌خواباند و کمک می‌کند تا ما به راحتی از هرم سنی عبور کنیم.