«روزشمار انقلاب اسلامی» به 12 بهمن 57 رسید

میرزاباقر علیاننژاد، مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری درباره آخرین وضعیت تدوین و چاپ «روزشمار انقلاب اسلامی» به خبرنگار مهر گفت: جلدهای 13 و 14 آخرین مراحل آمادهسازی پیش از چاپ را پشت سر میگذارد و فهرست اعلام و تصویرگذاریهای آن به انجام میرسد.
وی ادامه داد: جلد پانزدهم این روزشمار هم همچنان در دست نگارش است، ولی دیگر رو به اتمام است و تا پایان سال تمام میشود و پس از یک بازبینی و ویرایش برای آمادهسازی چاپ به انتشارات سوره مهر تحویل داده میشود. در جلد پانزدهم «روزشمار انقلاب اسلامی» وقایع 9 تا 12 بهمنماه نقل میشود و از آنجا که 12 بهمن در تاریخ انقلاب، روز مهمی است در نتیجه مطالب بیشتری هم درباره آن تهیه و در روزشمار آورده شده است.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه در حال حاضر هم اطلاعات مربوط به سه روز اول (9-10-11 بهمن) کامل شده است، بیان کرد: به تازگی کتابی با نام «گرماگرم انقلاب» منتشر شده است که اطلاعات مهمی درباره 12 بهمن در آن هست و ما بر اساس این کتاب هم اطلاعاتمان را در روزشمار به روز کردیم.
علیاننژاد افزود: در جلد سیزدهم که 4 روز نخست ماه بهمن را روایت میکند، اتفاقهایی چون استعفای جلالالدین تهرانی، رفتن او به فرانسه و دیدارش با حضرت امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو، آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور، تشکیل کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و فعالیتهایش، آمادهسازی کشور برای بازگشت رهبر انقلاب، دیدار خبرنگاران کیهان و اطلاعات با امام، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف، دولت بختیار و اقداماتش علیه مردم و ... مرور میشود. جلد چهاردهم هم از 5 تا 8 بهمن ماه سال 57 را مرور میکند و همانطور که اشاره شد، جلد پانزدهم هم 9 تا 12 بهمن را مرور میکند.
وی در پایان گفت: «روزشمار انقلاب اسلامی» در نهایت مجموعهای خواهد بود که تاریخ انقلاب را تا 22 بهمن 57 مرور میکند و در نهایت 22 ماه و 22 روز را پوشش خواهد داد.
این روزشمار با دو محور کلی تدوین میشود؛ یکی از محورها جبهه مبارزه است که در آن امام خمینی (ره)، دیگر روحانیون و مردم قرار دارند و در سوی مقابل جبهه حکومت است. همچنین قرار است بعد از انتشار همه جلدهای مجموعه و کامل شدن آن، با توجه به یافتن اطلاعات و منابع جدید، کل مجموعه مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته و سپس تجدید چاپ شود.
این مجموعه در نهایت 22 ماه و 22 روز را پوشش خواهد داد.
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