  1. هنر
  2. سایر
۱۷ دی ۱۳۹۰، ۹:۲۶

«روزشمار انقلاب اسلامی» به 12 بهمن 57 رسید

«روزشمار انقلاب اسلامی» به 12 بهمن 57 رسید

جلد پانزدهم «روزشمار انقلاب اسلامی» که 9 تا 12 بهمن 1357 را روایت می‌کند، در حال تکمیل اطلاعات روز 12 بهمن، روز ورود امام خمینی (ره) به ایران است.

میرزاباقر علیان‌نژاد، مسئول واحد تدوین تاریخ انقلاب اسلامی حوزه هنری درباره آخرین وضعیت تدوین و چاپ «روزشمار انقلاب اسلامی» به خبرنگار مهر گفت: جلدهای 13 و 14 آخرین مراحل آماده‌سازی پیش از چاپ را پشت سر می‌گذارد و فهرست اعلام و تصویرگذاری‌های آن به انجام می‌رسد.

وی ادامه داد: جلد پانزدهم این روزشمار هم همچنان در دست نگارش است، ولی دیگر رو به اتمام است و تا پایان سال تمام می‌شود و پس از یک بازبینی و ویرایش برای آماده‌سازی چاپ به انتشارات سوره مهر تحویل داده می‌شود. در جلد پانزدهم «روزشمار انقلاب اسلامی» وقایع 9 تا 12 بهمن‌ماه نقل می‌شود و از آنجا که 12 بهمن در تاریخ انقلاب، روز مهمی است در نتیجه مطالب بیشتری هم درباره آن تهیه و در روزشمار آورده شده است.

این پژوهشگر با اشاره به اینکه در حال حاضر هم اطلاعات مربوط به سه روز اول (9-10-11 بهمن) کامل شده است، بیان کرد: به تازگی کتابی با نام «گرماگرم انقلاب» منتشر شده است که اطلاعات مهمی درباره 12 بهمن در آن هست و ما بر اساس این کتاب هم اطلاعاتمان را در روزشمار به روز کردیم.

علیان‌نژاد افزود: در جلد سیزدهم که 4 روز نخست ماه بهمن را روایت می‌کند، اتفاق‌هایی چون استعفای جلال‌الدین تهرانی، رفتن او به فرانسه و دیدارش با حضرت امام خمینی (ره) در نوفل لوشاتو، آزادی زندانیان سیاسی در سراسر کشور، تشکیل کمیته استقبال از امام خمینی (ره) و فعالیت‌هایش، آماده‌سازی کشور برای بازگشت رهبر انقلاب، دیدار خبرنگاران کیهان و اطلاعات با امام، ادامه تظاهرات در شهرهای مختلف، دولت بختیار و اقداماتش علیه مردم و ... مرور می‌شود. جلد چهاردهم هم از 5 تا 8 بهمن ماه سال 57 را مرور می‌کند و همانطور که اشاره شد، جلد پانزدهم هم 9 تا 12 بهمن را مرور می‌کند.

وی در پایان گفت: «روزشمار انقلاب اسلامی» در نهایت مجموعه‌ای خواهد بود که تاریخ انقلاب را تا 22 بهمن 57 مرور می‌کند و در نهایت 22 ماه و 22 روز را پوشش خواهد داد.

این روزشمار با دو محور کلی تدوین می‌شود؛ یکی از محورها جبهه مبارزه است که در آن امام خمینی (ره)، دیگر روحانیون و مردم قرار دارند و در سوی مقابل جبهه حکومت است. همچنین قرار است بعد از انتشار همه جلدهای مجموعه و کامل شدن آن، با توجه به یافتن اطلاعات و منابع جدید، کل مجموعه مورد بازنگری و ویرایش قرار گرفته و سپس تجدید چاپ شود.

 این مجموعه در نهایت 22 ماه و 22 روز را پوشش خواهد داد.

کد مطلب 1502837

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه