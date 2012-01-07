چاه های آب گلستان 4 متر افت داشته است

علی اکبر علیمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: 186 هزار متر مربع مخزن با طول شبکه دو هزار و450کیلومتر و440کیلومتر خط انتقال در بخش آب شهر های گلستان است که جمعیتی با لغ بر 980 هزار نفر و 220 هزار مشترک را شامل می شود.

وی با اشاره به اینکه قیمت کنونی آب یک چهارم قیمت تمام شده آن است تصریح کرد: هنوز برای افزایش تعرفه ها دستوری نداشتیم.

وی در ادامه از کمبود 65 هزار متر مکعب مخزن در استان خبر داد وگفت:تا پایان سال آینده زمینه نصب انشعاب 30 هزار نفر از جمعیت گرگان فراهم می شود.

علیمرادی در خصوص اعتبارات امسال این شرکت افزود:جمیع منابع ما در سال 90 بالغ بر 800 میلیارد ریال بود که نسبت به سال های گذشته رشد خوبی داشته است.

مدیرعامل شرکت آب وفاضلاب گلستان ادامه داد: 32 میلیارد ریال منابع استانی وملی،27 میلیارد ریال فاینانس آق قلا،11 میلیارد تومان فاینانس ماده 56 و 12میلیارد تومان مجوز اوراق مشارکت نیز برای تصفیه خانه های شهر های گنبد و آزادشهر گرفته شده است.

وی با اشاره به اینکه مدیریت در حوزه آب باتوجه به امکانات کم بسیار حساس است گفت:تمام ارگان ها ونهاد ها با این شرکت همکاری لازه را داشته اند تا ما در انجام ماموریت هامان مشکلی نداشته باشیم.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب گلستان گفت: 94 درصد تامین آب شرب شهر های استان از186حلقه چاه تامین می شود.