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۱۷ دی ۱۳۹۰، ۱۰:۰۳

عزیزی:

248 شعبه اخذ رای برای حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و بیستون تعیین شد

248 شعبه اخذ رای برای حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و بیستون تعیین شد

کنگاور - خبرگزاری مهر: فرماندار شهرستان کنگاور گفت: برای انتخابات مجلس در اسفندماه جاری در حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و صحنه بیش از 248 شعبه اخذ رای ثابت و سیار تعیین شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عزیزی گفت: هیئت های اجرایی انتخابات در شهرستان کنگاور، تمام موارد مورد نیاز برگزاری یک انتخابات پرشور و ماندگار در این شهر را آموخته اند.

فرماندار شهرستان کنگاور با اشاره به اینکه نحوه برگزاری رایانه ای انتخابات نیز به این افراد آموزش داده شده است، افزود: برای انتخابات مجلس در اسفندماه جاری در حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و صحنه بیش از 248 شعبه اخذ رای ثابت و سیار تعیین شده است.

عزیزی تاکید کرد: در شهرستان کنگاور 75 شعبه، هرسین 62 شعبه، صحنه 59 شعبه، بیستون27 شعبه و در دینور 25 شعبه تعیین شده است.

فرماندار کنگاور در پایان گفت: در انتخابات پیش روی،17 نفر در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور  ثبت نام کرده اند.
 

کد مطلب 1502846

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