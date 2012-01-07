248 شعبه اخذ رای برای حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و بیستون تعیین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، حشمت الله عزیزی گفت: هیئت های اجرایی انتخابات در شهرستان کنگاور، تمام موارد مورد نیاز برگزاری یک انتخابات پرشور و ماندگار در این شهر را آموخته اند.

فرماندار شهرستان کنگاور با اشاره به اینکه نحوه برگزاری رایانه ای انتخابات نیز به این افراد آموزش داده شده است، افزود: برای انتخابات مجلس در اسفندماه جاری در حوزه انتخابیه کنگاور، هرسین و صحنه بیش از 248 شعبه اخذ رای ثابت و سیار تعیین شده است.

عزیزی تاکید کرد: در شهرستان کنگاور 75 شعبه، هرسین 62 شعبه، صحنه 59 شعبه، بیستون27 شعبه و در دینور 25 شعبه تعیین شده است.

فرماندار کنگاور در پایان گفت: در انتخابات پیش روی،17 نفر در حوزه انتخابیه شهرستان کنگاور ثبت نام کرده اند.

