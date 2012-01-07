چنته بافی ابرکوه در فهرست میراث ملی ناملموس ثبت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ‌محمد بهشتی نژاد اظهار داشت: سه رشته صنایع‌ دستی استان یزد در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شدند.

وی افزود: پرونده‌ ‌های رشته ‌زیلوبافی، چنته ‌بافی و سفالگری در چهارمین دوره همایش ثبت مورد بررسی قرار می ‌گیرد.

وی با اشاره به اینکه در سالهای 88 و 89 موفق به ثبت ملی دو هنر دارایی‌ بافی و ترمه‌ دوزی شده است، ادامه داد: امید است با ثبت ملی سه هنر دیگر شرایط حفظ آنها برای نسلهای آینده مهیا شود.

بهشتی نژاد عنوان کرد: پرونده‌ های تهیه شده در بردارنده مواردی از قبیل مواد اولیه، شیوه تولید، قدمت و تاریخچه سه رشته یاد شده است.

معاون صنایع ‌دستی استان یزد یادآور شد: زیلوبافی، چنته‌ بافی و سفالگری از جمله رشته ‌های بومی و قدمت ‌دار این استان به شمار می‌ آیند.

وی تأکید کرد: ثبت ملی این رشته ‌ها به معنای حفظ آن به نام استان یزد است و استان دیگری نمی ‌تواند این رشته ها را به نام خود به ثبت برساند.

چهارمین اجلاس ملی ثبت از تاریخ چهار تا هشت دیماه در جزیره قشم برگزار شد و در این اجلاس پرونده میراث منقول، غیرمنقول و طبیعی استانهای سراسر کشور بررسی و به ثبت ملی ‌رسید.