بازدید مدیر شبکه آموزش از "زوج برتر"/ پخش مستند برگزیده "جام جم"

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر شبکه آموزش با حضور در استودیوی ضبط مسابقه تلویزیونی "زوج برتر" به تهیه کنندگی حسین باقری از مراحل تولید جدیدترین مسابقه شبکه آموزش بازدید کرد.

دکتر محمد مهدی قاسمی مدیر شبکه اموزش به همراه اسرافیل علمداری قائم مقام و مدیر طرح و برنامه و محمدرضا پورحسن مدیرروابط عمومی شبکه آموزش با حضور در استودیوی تولید این برنامه از نزدیک مراحل ساخت آنرا بازدید کردند.

مسابقه تلویزیونی "زوج برتر" در نوع خود یکی از بدیع‌ترین مسابرقات تلویزیونی است که در جریان این بازدید حسین باقری تهیه‌کننده و محمدرضا درخشان کارگردان این مسابقه تلویزیونی توضیحاتی را ارائه دادند.

دکتر قاسمی نیز پس از ارائه پیشنهاداتی در جهت پربارتر شدن مسابقه "زوج برتر" گفت: این نکته که در تمامی مراحل این مسابقه اصل بر اصلاع رسانی و مردم استوار شده نکته بسیاز حائز اهمیتی است که قطعا در هنگام پخش آن نیز مردم می‌توانند ارتباط خوبی با "زوج برتر" برقرار کنند.

در بخش پایانی این بازدید بخش جنگل با اجرای حسین رفیعی و گروه‌های شرکت کننده برای مدیران شبکه آموزش اجرا شد.

حاتمی، کریمی و فریدون مهمان "شما و سحر"

- محمد حاتمی بازیگر سریال "دلنوازان"، کریم اکبری مبارکه بازیگر سریال "مختارنامه" و محمد فریدونی مدیر دوبلاژ سریال "به کجا چنین شتابان" به ترتیب میهمان سیمای بوسنیایی، آذری و کردی شبکه جهانی سحر خواهند بود.

گزارش پشت صحنه برنامه‌های شبکه سحر و گزارش مردمی در مورد برنامه‌های این شبکه جهانی از بخش‌های دیگر برنامه "شما و سحر" بوسنیایی است. این برنامه یکشنبه هر هفته ساعت 23:00 به وقت تهران از سیمای بوسنی شبکه جهانی سحر پخش می شود و تهیه کنندگی آن را فرزانه دیبایی عهده دار است.

تولید مسابقه "ماجراجویان"

- "ماجراجویان" مسابقه‌ای از گروه اجتماعی شبکه دوم سیما است که به تهیه کنندگی معصومه موسی وند و رضا نصیری شهرری برای پخش در نوروز 91 تهیه و تولید می‌شود.

این مجموعه مسابقه بر اساس بیاناتی از مقام معظم رهبری پیرامون ایجاد روحیه شاد، گسترش و بسط کار گروهی و جهاد در زمینه مختلف، ساخته می‌شود و لوکیشن‌های مختلف آن در کیش است و هم اکنون گروه تولید مشغول طراحی دکور آن هستند و با اتمام اولین ماه از فصل زمستان مقابل دوربین می‌رود.

این مسابقه که در 20 قسمت 45 دقیقه‌ای تهیه و تولید می‌شود درفضاهای متنوع و طبیعت زیبای کیش و در فضایی به مساحت 25 هزار متر از ساحل و دریای خلیج فارس تصویربرداری خواهد شد. شرکت کنندگان در این مسابقه در قالب 8 رشته ورزشی از جمله شنا و جت اسکی، تیراندازی با کمان،‌اسب سواری واتومبیل رانی در 16 گروه به رقابت با یکدیگر خواهند پرداخت.

پخش "کفش‌های پاره" از شبکه دوم

- فیلم سینمایی "کفش‌های پاره" به کارگردانی وحید پاکزاد و تهیه کنندگی سید محسن طباطبایی پور چهارشنبه 21 دی ساعت 21 از شبکه دو روی آنتن می‌رود.

این فیلم با بازی جهانبخش سلطانی، الهام رضایی و امین زارع داستان دختر بچه‌ای به نام شادی را به تصویر می‌کشد که ارتباط عاطفی بسیار قوی با پدربزرگش دارد، او با سوال بزرگی به نام مرگ مواجه می‌شود و پدربزرگ در جواب به سوال شادی که زمان مرگ او را می‌پرسد به شوخی پاسخ می‌دهد مرگش زمانی خواهد بود که کفش‌هایش پاره شود و همین موضوع ماجراهایی جدید در زندگی پدربزرگ و شادی را رقم می‌زند.

- "ردپای آسمانی" عنوان مستندی روایی از گروه اجتماعی شبکه دوم سیما است که به تهیه کنندگی علی لدنی به زودی روی آنتن می‌رود. این مستند در 13 قسمت به بررسی جایگاه و منزلت امامان شهید در کشور عراق می‌پردازد.

"رد پای آسمانی" برگرفته از کتابی به نام سفرنامه کربلا نوشته دکتر علی دارابی ساخته شده و سید کاظم احمدزاده نیز به عنوان راوی طی گفتگو با افراد بومی کشور عراق واقعه شهادت و جایگاه امامان(ع) را مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد.

این مستند به کارگردانی حسن ساجدی در 13 قسمت 20 دقیقه ای تهیه شده که از دوشنبه 19 دی هر روز ساعت 20 از شبکه دو روی آنتن می‌رود. علی لطیفیان ‌تدوین و میثم ساجدی نیز تصویربرداری این پروژه را بر عهده داشتند.

مستندهای "گوهران" و "جان مرجان" از شبکه مستند

- مجموعه "گوهران" با هدف به تصویر کشیدن صنایع دستی ایران و استادان برجسته آن هر شب ساعت 17:30 به روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود. این مجموعه به سراغ هنرهای سنتی و صنایعی که کمتر به آنها پرداخته شده است از جمله کنده کاری روی ظروف ، طراحی قالی و بافت آن و کنده کاری روی چوب و ... رفته و ضمن معرفی این هنرها ، زندگی استادان بزرگ این رشته ها از جمله استاد شفایی ، استاد کمال میر طیبی ، استاد رجبعلی رستمی و دیگر بزرگان هنر ایران را به تصویر می‌کشد و قدرت هنرمندانه دستان این بزرگان را نمایش می‌دهد.

- مجموعه مستند "جان مرجان" که تاکنون جوایز متعدد داخلی و خارجی زیادی کسب کرده است و در جشنواره مستند جام جم نیز جایزه بهترین تصویربرداری را به خود اختصاص داد به روی آنتن شبکه مستند سیما می‌رود.

این مجموعه ساخته مانی میر صادقی است و به بررسی حیات وحش و چرخه‌های حیاتی دریای عمان و خلیج فارس می‌پردازد و بخشی از تنوع زیستی و زیبایی‌های طبیعی آن از جمله تپه‌های مرجانی و گونه‌های طبیعی اعماق آن را به نمایش می‌گذارد.

"جان مرجان" از 17 دی ماه، هر روز ساعت 16، به مدت 30 دقیقه، از شبکه مستند پخش می‌شود.

تقدیر وزارت اقتصاد و دارایی از صدا و سیما

- در راستای تکالیف قانونی مندرج در ماده (103)قانون محاسبات عمومی کشور دستگاه‌های اجرایی متمرکز برترکه بر اساس شاخص‌های تاریخ دریافت صورت‌های مالی ، حجم اعتبارات و نحوه تنظیم صورت‌های مالی و شفافیت عملکرد رتبه بندی شده‌اند، ذی حسابی تملک دارایی‌های سرمایه‌ای سازمان صدا و سیما رتبه اول را در بین دستگاه‌های مشابه کسب کرد که مورد تقدیر وزارت اقتصاد و دارایی قرار گرفت.

- تهیه‌کننده برنامه صبحگاهی "صبحی دیگر" از انجام چهار تغییر در فصل زمستان این برنامه خبر داد.

سید رامین موسوی ملکی با بیان این مطلب گفت: خوشبختانه در مدت زمانی که برنامه "صبحی دیگر" روی آنتن شبکه آموزش است مخاطبان زیادی با برنامه ارتباط برقرار کرده‌اند و ما نیز برای آنکه بتوانیم این سرمایه را حفظ کنیم در فصول مختلف سال تغییراتی را در برنامه ایجاد می‌کنیم.