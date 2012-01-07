سید روح الدین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: در دیدار پنجشنبه شب تیم‌های شهرداری ملایر و خونه به خونه بابل وقتی مربیان تیم خونه به خونه دیدند که شانسی برای پیروزی ندارند سالن مسابقه را ترک کردند.

وی ادامه داد: با پیروزی کشتی گیر ما در وزن 74 کیلوگرم و اینکه "گوگشلیدزه" کشتی گیر گرجستانی وزن 96 کیلوگرم صددرصد برنده بود، آنها به کشتی ادامه ندادند و به تماشاگران ما بی احترامی کردند این در حالی بود که تماشاگران ما هیچگونه حرکت غیرورزشی انجام ندادند.

حسینی در مورد صحبت های غلامرضا محمدی سرمربی تیم بابل در مورد اینکه جو خوبی بر سالن حاکم نبود، تصریح کرد: در مسابقه با آسانسور مازندران همین شرایط تیم بابل بوجود آمده و آنها به مبارزه ادامه ندادند در مورد تیم نفت نیز رای کمیته انضباطی همه چیز را روشن کرد، ما در کشتی دور رفت مقابل نفت به 100 تماشاگر این تیم احترام گذاشتیم و به مسابقه ادامه دادیم، اما بابلی ها این کار را نکردند.



وی با انتقاد از برنامه مسابقات لیگ گفت: این برنامه را مربیان تیم ملی نوشته اند برای ینکه تیمهایشان برای مسابقه نهایی استراحت کنند هفته آخر به تیمهای خود استراحت داده اند و ما باید به فاصله چهار روز در هفته آخر در فینال به میدان برویم.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: همدان با توجه به اینکه دو تیم در مرحله نیمه نهایی و نهایی دارد باید میزبان فینال لیگ باشد و ما میزبانی بابل را قبول نداریم.

دیدار تیمهای کشتی شهرداری ملایر و خونه به خونه بابل پنجشنبه شب با اعتراض مربیان تیم بابلی به داوری از مسابقه وزن 74 کیلوگرم تعطیل شد.