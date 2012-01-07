16 هزار و 200 شغل در ملایر ایجاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرسول حسینی در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان ملایر افزود: سهمیه اشتغال این شهرستان در سال جاری 10 هزار و 545 نفر بوده است.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تاکنون 16 هزار و 197 شغل در شهرستان ملایر ایجاد شده است، افزود: از این تعداد، هشت هزار و 250 شغل در بخش مسکن و هفت هزار و 947 شغل نیز در بخش غیر مسکن ایجاد شده است.

حسینی ادامه داد: از این میزان اشتغال ایجاد شده، چهار هزار و 88 نفر در سازمان تامین اجتماعی ملایر و سامن بیمه شده اند.

حسینی اضافه کرد: شهرستان ملایر از نظر ایجاد اشتغال در سال جاری وضعیت مطلوبی را دارد و رتبه نخست استان همدان را به خود اختصاص داده است.

وی گفت: شهرستان ملایر تاکنون 54 درصد بیشتر از اشتغال تعهد شده خود را محقق کرده است.

حسینی همچنین به ایجاد مشاغل خانگی در شهرستان ملایر اشاره کرد و گفت: تعداد یک هزارو 800 طرح در کمیته مشاغل خانگی شهرستان ملایر مصوب و به تفکیک بین دستگاه های اجرایی مختلف توزیع شده است.