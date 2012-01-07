عباسی درباره حضور خود در بخش چشمانداز سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "نویسنده مرده است" که احتمالا در جشنواره با نام دیگری اجرا می شود را در بخش چشمانداز تئاتر فجر به صحنه ببریم. این نمایش درباره یک هنرپیشه مطرح زن سینما است که قصد دارد اولین فیلم سینمایی خود را کارگردانی کند. او به سراغ یه نمایشنامهنویس جوان میرود.
وی درباره بازیگران این نمایش و مدت زمان آن افزود: در این نمایش احمد مهرانفر و لادن مستوفی به ایفای نقش میپردازند. نمایش "نویسنده مرده است" با مدت زمان 70 دقیقه، 70 دقیقه واقعی از برخوردی میان این دو نفر را به تصویر میکشد.
این نمایشنامهنویس و کارگردان جوان تئاتر با اشاره به سالنهای چهارسو، قشقایی و سایه به عنوان سالنهای مناسب اجرای این نمایش گفت: همان نگاه اجتماعی را که در سایر آثارم داشتم در این کار هم رعایت کردهام. سعی کردم در این نمایش هم از دیالوگهای روان و شخصیتهای ملموس استفاده کنم و زندگی واقعی از برخورد دو هنرمند را نشان دهم.
عباسی پرداختن به زندگی یک هنرمند سینما را تجربهای جدید برای خود در زمینه نمایشنامهنویسی دانست.
نمایش "نویسنده مرده است" با نویسندگی و کارگردانی آرش عباسی که روایتگر زندگی یک بازیگر سینماست در بخش چشمانداز سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به روی صحنه میرود.
عباسی درباره حضور خود در بخش چشمانداز سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر به خبرنگار مهر گفت: قرار است نمایش "نویسنده مرده است" که احتمالا در جشنواره با نام دیگری اجرا می شود را در بخش چشمانداز تئاتر فجر به صحنه ببریم. این نمایش درباره یک هنرپیشه مطرح زن سینما است که قصد دارد اولین فیلم سینمایی خود را کارگردانی کند. او به سراغ یه نمایشنامهنویس جوان میرود.
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