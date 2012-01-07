  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۷ دی ۱۳۹۰، ۱۲:۳۰

محسنی اژه‌ای در پاسخ به مهر:

حکم فائزه هاشمی صحیح است

حکم فائزه هاشمی صحیح است

سخنگوی قوه قضائیه در مورد حکم صادره علیه فائزه هاشمی گفت: حکم قاضی با استناد به قانون و معقولانه صادر شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای صبح شنبه در حاشیه همایش مبارزه با فساد در نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی ممنوع الخروج شده گفت: وی تنها به قید وثیقه آزاد شده اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد برخی اعتراضها پیرامون حکم صادره علیه فائزه هاشمی گفت: تبلیغ علیه نظام سه ماه تا یک سال حبس دارد که قاضی پرونده هم بر این اساس حکم را صادر و برخی جریمه های دیگر هم لحاظ کرده است که به اعتقاد من حکم صحیحی است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد  زمان صدور کیفرخواست در پرونده فساد مالی اخیر گفت: با توجه به اسناد جدیدی که کشف شده، پرونده وارد فاز جدیدی شده است.

کد خبر 1503099

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها