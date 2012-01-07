حکم فائزه هاشمی صحیح است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محسنی اژه ای صبح شنبه در حاشیه همایش مبارزه با فساد در نیروی انتظامی در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا پورمحمدی قائم مقام بانک مرکزی ممنوع الخروج شده گفت: وی تنها به قید وثیقه آزاد شده اند.

وی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد برخی اعتراضها پیرامون حکم صادره علیه فائزه هاشمی گفت: تبلیغ علیه نظام سه ماه تا یک سال حبس دارد که قاضی پرونده هم بر این اساس حکم را صادر و برخی جریمه های دیگر هم لحاظ کرده است که به اعتقاد من حکم صحیحی است.

سخنگوی دستگاه قضا در مورد زمان صدور کیفرخواست در پرونده فساد مالی اخیر گفت: با توجه به اسناد جدیدی که کشف شده، پرونده وارد فاز جدیدی شده است.