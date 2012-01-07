رودخانه کرگانه خرم آباد از فاضلاب رهایی یافت/ رفع یک معضل زیست محیطی

به گزارش خبرنگار مهر، شهر خرم‌آباد به عنوان مرکز لرستان با ارتفاع تقریبی یک‌هزار و 200 متر از سطح دریا، دارای مسیلی نسبتا بزرگ بوده که سیلاب‌های ناشی از بارندگی‌ها را در حوضه‌های بالادست خود به سمت رودخانه کشکان و در نهایت به کرخه می‌رساند.

این مسیل که از وسط شهر خرم‌آباد می‌گذرد دارای یک شاخه فرعی به‌ نام مسیل کرگانه است که این رودخانه امتداد شرقی و غربی داشته و از ساحل چپ به مسیل اصلی خرم‌آباد ملحق می‌شود.

در سال‌های اخیر با رشد و توسعه ساخت و ساز در شهر هر روز به حریم طبیعی این مسیل تجاوز شده تا جایی که در بعضی از مقاطع از مسیل، آبراهه‌ای بسیار باریک به وجود آمده است.

عکس تزئینی است

کم‌ توجهی مسئولان وقت، مردم منطقه و عدم‌ نگهداری و زیبا‌سازی این رودخانه از سال‌های گذشته تا‌کنون باعث شده که این رودخانه و اطراف آن در اثر ورود فاضلاب های شهری، پسماندهای خانگی و خدماتی و زباله های شهری آن به محیطی غیربهداشتی و مملو از زباله‌ و بوی تعفن تبدیل شود به طوریکه این رودخانه که به نوعی در ورودی شهر خرم آباد قرار دارد علاوه بر زشت کردن چهره شهر موجب آزار شهروندان خرم آبادی نیز شده بود.

به هر حال پس از مدتها آلودگی این رودخانه در مرکز استان لرستان مسئولان شرکت آب و فاضلاب استان دست به کار شدند تا رودخانه کرگانه را از ورود فاضلاب نجات دهند.

این در حالیست که ساماندهی منطقه کرگانه نیز طی ماههای اخیر در دستور کار متولیان امر قرار گرفته است تا با پیگیریهای استاندار لرستان فاز اول ساماندهی این منطقه روز گذشته به بهره برداری برسد.

در گام اول به منظور اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه شهر موضوع آزاد سازی حریم رودخانه کرگانه خرم آباد در دستور کار قرار گرفت و در گام بعدی خطوط فاضلاب در این منطقه اجرا شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای استان لرستان با اشاره به آزادسازی حریم رودخانه کرگانه خرم آباد اظهار داشت: در راستای وظایف قانونی و به منظور جداسازی موقعیت رودخانه کرگانه شهر خرم آباد از املاک اشخاص حقیقی و حقوقی، رفع تجاوزهای صورت گرفته به مناطق بستر و حریم و جلوگیری از دخل و تصرف های غیر مجاز به رودخانه آزادسازی محدوده های بستر و حریم رودخانه کرگانه خرم آباد انجام گرفت.

علی امید سیفی ادامه داد: در این راستا پس از اخذ دستور مقام قضایی شهرستان و با پشتیبانی استاندار لرستان و معاونت امورعمرانی استانداری حد بستر سیلابی 25 ساله و حریم رودخانه از منطقه پل اناری تا ابتدای روستای کهریز مشخص شد.

وی یادآور شد: این عمل علاوه بر آزاد سازی بستر و حریم، باعث زیباسازی اطراف رودخانه از نظر شهری و نیز احداث خیابانهای ساحلی دوطرف رودخانه شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان در این رابطه در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت ورود فاضلاب به رودخانه های استان اظهار داشت: در حال حاضر رودخانه خرم آباد به طور 100 درصدی از ورود فاضلاب پاکسازی شده است.

مهدی اکبریان با بیان اینکه هم اکنون فقط آبهای ناشی از بارندگی و پساب های شهری وارد رودخانه خرم آباد می شود، تصریح کرد: این در حالیست که رودخانه کرگانه نیز با ایجاد شبکه فاضلاب از مشکل ورود فاضلاب خانگی رهایی یافته است.

وی یادآور شد: پیش از این ورود فاضلاب به رودخانه کرگانه به دلیل عدم وجود فضا برای اجرای خطوط فاضلاب مشکلات زیست محیطی و بهداشتی برای مردم ایجاد کرده بود که دستگاههای زیرمجموعه وزارت کشور به لحاظ افزایش ضریب نفوذ و ایجاد مسیر تردد، اقدام به آزادسازی سواحل رودخانه کرگانه کردند.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان لرستان تصریح کرد: در این ارتباط با تلاشهای صورت گرفته در مدت زمان کوتاهی کلکتور اصلی شبکه فاضلاب منطقه کرگانه اجرا و فاضلاب این محله به تصفیه خانه فاضلاب شهر خرم آباد هدایت شد.

اکبریان گفت: تسریع در اجرای این پروژه و رفع موانع و اقناع معارضین از اقدامات اساسی شرکت آبفا لرستان بوده تا با اجرای شبکه فاضلاب در این منطقه شهر یکی از مشکلات مهم زیست محیطی شهر خرم آباد رفع شود.