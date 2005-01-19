آخرين تحولات انتخاباتي عراق (31)

خبر 219) پيش بيني عضو شوراي مركزي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق درباره انتخابات



محمد الحيدري عضو شوراي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي پيش بيني كرد مردم عراق در انتخابات آينده كشورشان مشاركت بسيار گسترده داشته باشند.



وي گفت : به رغم تهديدها ووعده هاي افزايش عمليات تروريستي از سوي برخي سازمان ها وگروه هاي تروريستي به منظور جلوگيري از برگزاري انتخابات و يا تعويق و يا لغو آن مردم عراق در حال حاضر براي مشاركت در انتخابات بيش از پيش آماده اند.



عضو شوراي مركزي مجلس اعلاي انقلاب اسلامي عراق با رد اتهامات حازم شعلان وزير دفاع دولت موقت مبني براينكه ليست ائتلاف عراق يكپارچه يك فهرست وابسته به ايران است، اظهار داشت : ما به خاطر چنين اتهاماتي متاسفيم به خصوص اينكه از زبان يك فرد مسئول جاري مي شود .



وي با تاكيد بر عراقي بودن صد در صد شخصيت هاي ليست ائتلاف عراق يكپارچه گفت : حتي اگر گفته شود بعضي از نامزدها داراي ريشه ايراني هستند اين مورد چيزي از واقعيت ها كم نخواهد كرد و به لحاظ درهم آميختگي ملت ها، اين امر درهمه كشورهاي جهان به خصوص درعراق يك حالت طبيعي به شمار مي رود.



خبر 220) تهديد گروه هاي تروريستي در استان صلاح الدين



يك عضو هيات اجراي انتخابات عراق در استان صلاح الدين از تهديدهاي فراوان گروه هاي تروريستي بر ضد كاركنان اين هيات در اين استان خبر داد .



وي گفت: كاركنان اين هيات با تهديدهاي فراوان مواجه هستند، ما به خاطر اين تهديدها همچون هسته هاي پنهاني گروه هاي معارض فعاليت مي كنيم .



خبر 221) گردان هاي وحشت شركت كنندگان در انتخابات را تهديد به مرگ كردند



يك گروه كه نام خود را " گردان هاي وحشت " نام گذاشته است در منطقه المعتصم در استان صلاح الدين تهديد كرده است كساني را كه در انتخابات شركت كنند يا به به برگزاري آن كمك كنند، خواهد كشت.



اين گروه در اظهارات تهديد آميز خود خطاب به آن دسته از مردم اين استان كه مي خواهند در انتخابات شركت كنند، گفته است: دير يا زود از شما انتقام خواهيم گرفت.



ابوحازم 44 ساله يكي از مردان مسلح منطقه و عضو اين گروه گفت: تهديد به مرگ همچنان وجود دارد و هر شخصي كه به پاي صندوق هاي راي برود ممكن است هدف حملات ما قرار گيرد.



هيات علماي اهل تسنن كه نماينده اقليت عراق است خواستار تحريم انتخابات شده است انتخاباتي كه انتظار مي رود با پيروزي شيعيان همراه شود .

خبر 222) خبرگزاري فرانسه از مخالفت ساكنان يك استان سني نشين با انتخابات خبر داد

خبرگزاري فرانسه در گزارشي نوشت: ساكنان استان صلاح الدين سني نشين كه شاهد حملات سنگين عليه نظاميان آمريكايي و عراقي بوده است با مشاركت در انتخابات 30 ژانويه مخالف هستند.



برخي از اهالي اين استان گفته اند انتخابات يك امري مضحك ومسخره است كه فقط طرح هاي اشغالگران را محقق مي كند.

خبر 223) اظهارات يك نامزد مطرح در ليست ائتلاف عراق يكپارچه

حسين شهرستاني از نامزدهاي مطرح در ليست ائتلاف عراق يكپارچه اتهامات برخي جريان ها و اشخاص از جمله شعلان وزير دفاع دولت موقت بر ضد اين ليست را رقابت تبليغاتي غير شرافتمندانه و خفت بار تلقي كرد.



شهرستاني در گفتگو با شبكه خبري العالم دراشاره به اتهامات شعلان عليه ليست ائتلاف عراق يكپارچه گفت: چگونه برخي به خود اجازه مي دهند ديگران را وابسته به كشورهاي بيگانه متهم كنند در حالي كه خود آنها همواره در ساير پايتخت هاي جهان در حال مزدوري وارتباط با سازمان هاي اطلاعاتي اين كشورها هستند وي از اين افراد خواست وطن پرستي واقعي خود را به مردم عراق پس از سرنگوني رژيم صدام ثابت كنند.

اظهارات شهرستاني در واكنش به اتهامات اخير حازم شعلان وزير دفاع دولت موقت عراق كه نامزدهاي ائتلاف عراق يكپارچه (ليست شماره 169) را به وابستگي به ايران متهم كرده بود، بيان شده است.

وي افزود: همه شخصيت هايي كه نامشان در ليست ائتلاف عراق يكپارچه ذكر شده است جايگاه ميهني آنها برجسته است و با هيچ كشور خارجي ارتباط ندارند.

شهرستاني درباره نظر مرجعيت ديني درباره ليست عراق يكپارچه گفت : اكثر قريب به اتفاق مراجع ديني از اين ليست حمايت مي كنند زيرا ليست مزبور بر حفظ يكپارچگي ملي و ارضي و حاكميت ملي عراق در يك زمان مشخص وايجاد يك كشور داراي قانون اساسي دايمي و دمكراتيك و فدرال و يكپارچه تاكيد دارد.



خبر 224) تاكيد معاون رئيس جمهور موقت بر توانايي نيروهاي عراقي براي تامين امنيت انتخابات



معاون رئيس جمهور موقت عراق از اجراي يك طرح امنيتي مركزي در زمان برگزاري انتخابات سراسري عراق در 30 ژانويه (11بهمن) خبر داد.



ابراهيم جعفري در گفتگو با شبكه خبري العالم با تاكيد بر اهميت اين طرح امنيتي و مناسب بودن آن براي تامين امنيت انتخابات گفت : معاون رئيس جمهور موقت عراق تصريح كرد: نيروهاي پليس و امنيتي عراق وظيفه اصلي تامين امنيت انتخابات را برعهده خواهند داشت.

ابراهيم جعفري گفت : نيروهاي عراقي نقش اصلي اجراي طرح امنيتي ويژه انتخابات را برعهده خواهند داشت و اگر نيازي به پوشش امنيتي بيشتر احساس شد از نيروهاي چند مليتي دراين راستا كمك گرفته خواهد شد.

خبر 225) تشكيك يك وزير ديگر عراقي درباره انتخابات عراق



وائل عبداللطيف وزيراموراستان هاي دولت موقت عراق در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط در سلامت و شفافيت انتخابات سراسري عراق ابراز ترديد كرد.



وي گفت: مسئولان ساماندهي انتخابات نشست هايي با احزاب و روساي عشائر و نمايندگان گروه هاي سياسي برگزار مي كنند ، نشانه هاي مثبتي بر موفقيت انتخابات وجود دارد و اميدواريم كه مردم بيش از حد انتظار پاي صندوق هاي راي بيايند و اقبال مردم به راي دادن بيش از حد انتظارباشد.

وي به برخي تخلفات درباره خريد آراء و ناپديد شدن فرم هاي انتخاباتي در برخي مناطق اعتراف كرد و گفت: اين مسائل در كشوري كه نخستين بار وارد انتخابات مي شود قابل پيش بيني است .

وي مدعي شد تنها 12 ميليون عراقي واجد شرايط دادن راي هستند در حالي كه بر اساس آمار هيات عالي اجرايي انتخابات اين رقم 15 ميليون نفر مي باشد .

انتخابات سراسري عراق به رغم تهديد گروه هاي مخالف و افزايش حملات تروريستي گروه هاي معارض 30 ژانويه (11بهمن) برگزار خواهد شد و حدود 15 ميليون واجد شرايط راي در عراق و خارج از آن 275 نماينده اولين مجلس منتخب تاريخ كشورشان را انتخاب خواهند كرد تا مهمترين ماموريت خود يعني تدوين قانون اساسي دايمي و برنامه ريزي براي انتخابات رياست جمهوري در پايان سال جاري ميلادي را انجام دهند و بودجه عمومي كشور را نيز تصويب كنند.

