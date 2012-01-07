کتاب "افسانه ها و قصه های مردم کوهمره سرخی" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیار کهن فارس، از دیرباز ادب عامه در شاخه‌های گوناگون چه از نظر زبانی و چه محتوایی، ظهور و بروز داشته است. این حضور فعال را که هزاران سال قدمت دارد، بیش از همه می‌توان در داستان‌های عامیانه و در قصه‌هایی که از زبان مادران و مادربزرگان روایت می‌شوند جستجو کرد.

از میان مناطق کهن و صاحب تاریخ فارس که بررسی روایتهای موجود شفاهی مردم آن می‌تواند را‌گشای بسیاری از پژوهشگران باشد، منطقه‌ کوهمره سرخی را می‌توان نام برد.

این محدوده‌ کهن و باستانی که بسیاری از محققان قدمت آن را تا دوران ساسانیان ریشه‌یابی کرده‌اند، گویش‌ها و زیرگویش‌هایی را در دل خود حفظ کرده است.

این کتاب پژوهشی تازه در زمینه فارس شناسی به صورت دو زبانه است که از دیدگاه اجتماعی و جامعه شناختی با واکاوی مبسوط، علاوه بر پژوهش درباره ویژگی گویشهای موجود در منطقه کوهمره سرخی و با حضور و مصاحبه شفاهی با زنان و مردانی که داستانها و قصه های این محدوده را در سینه دارند، به باورهای عامیانه مردم این بخش از دیار فارس پرداخته است.

افسانه ها و قصه های مردم کوهمره سرخی در 240 صفحه قطع وزیری با تیراژ یک هزار نسخه در دی ماه 1390 توسط بنیاد فارس شناسی با همکاری نشر سیوند به زیور چاپ آراسته گشته و اکنون در دسترس علاقمندان، فرهنگوران و پارسیان کتاب دوست قرار گرفته است.