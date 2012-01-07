نیازمند مدیریت واحد شهری هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر قبل از ظهر شنبه در هجدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلان شهرهای کشور که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر قم و معاونان فنی و عمرانی شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز و کرج برگزار شد، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که باور کنیم که مدیریت واحد شهری باید برعهده شهرداری باشد.
لزوم هماهنگی میان ارگانهای دولتی و شهرداریها
وی با تأکید بر اینکه باید همه خدمات شهری بر عهده شهرداری باشد، افزود: اگر این مسأله اتفاق بیفتد، ضمن افزایش کیفیت و سرعت پروژهها توزیع خدمات شهری باعث درآمدزایی پایدار برای شهرداریها میشود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم با بیان اینکه نبود مدیریت واحد شهری منجر به ایجاد مشکلات عمرانی شده است، گفت: البته قبل از ایجاد مدیریت واحد شهری نیاز داریم به یک هماهنگی در میان ارگانها برسیم.
معاونان شهرداری باید با یکدیگر هماهنگ باشند
وی از عدم هماهنگی میان مدیران شهرداری انتقاد کرد و گفت: اگر میان مدیران شهرداریهای مناطق مختلف هماهنگی باشد، میتوان مدیران ارگانهای دیگر را وادار کرد که برای پروژههای عمرانی خود با مدیریت شهرداری هماهنگ باشد.
آتش زر موازی کاری، کندی در اجرای پروژهها، ایجاد هزینههای مضاعف، ایجاد ترافیک و اعتراضهای مردمی را از جمله ضررهای عدم هماهنگی مدیریت شهری عنوان کرد و افزود: معاونتهای مختلف شهرداری باید طوری برنامه ریزی کنند که با ایجاد هماهنگی کاری سبب توسعه و تسریع اجرای پروژه ها شوند.
نیازمند تجربیات مدیران شهری کلانشهرها هستیم
عضو شورای شهر قم با تأکید بر اینکه باید مدیریت واحد شهری بر عهده شهرداریهای شهر باشد، اظهار داشت: در این مورد باید مدیران شهرداریهای کلانشهرها برنامه ریزی های لازم را انجام دهند و تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند.
وی همخوانی و هماهنگی میان مدیران شهرداریهای کلان شهرها را امری ضروری عنوان کرد و گفت: اگر بتوانیم تجربیات گرانبهای شهرهای بزرگ را به قم انتقال دهیم میتوانیم پروژهها را با بهترین سرعت و کیفیت در قم به اتمام برسانیم.
آتش زر با ابراز خرسندی از ایجاد رویکرد فرهنگی و اجتماعی شهرداریها در کشور، ادامه داد: شهرداریها مجموعهای صرفا خدماتی - عمرانی هستند و باید همه برنامه ریزیهای آنان در این زمینه باشد.
شهرداری جولانگاه سیاسی فرصت طلبها نیست
وی با تأکید بر اینکه باید شهرداریها پول مردم را برای خود مردم خرج کنند، افزود: مردم وقتی پولی را به عنوانهای مختلف به شهرداریها میدهند، انتظار دارند که پولشان برای عمران و آبادی شهر هزینه شود.
رئیس شورای اسلامی شهر قم، با تاکید براینکه خدمات شهرداری ها صرفا برای مردم است، گفت: شهرداری ها جایگاه سیاسی افراد سیاست باز و فرصت طلب نیست.
حجت الاسلام آتش زر با عنوان این مطلب که شهرداری به هیچ عنوان سکوی پرتاب سیاسی کسی نیست، گفت: نباید بگذاریم عدهای سودجو در شهرداری با پول بیت المال برای خود جولانگاه سیاسی فراهم کنند.
وی در پایان با تقدیر از تلاشهای مدیران شهرداری قم، ادامه داد: قم نیازمند تجربیات حاصله از این نشستهاست و از معاونان فنی و عمرانی کلان شهرها میخواهیم در انتقال توانمندیهای خود به شهر مقدس قم کوشا باشند.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس شورای اسلامی شهر قم، با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته همه خدمات شهری برعهده شهرداری هاست، گفت: نیازمند یک مدیریت واحد شهری در کشور هستیم.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد آتش زر قبل از ظهر شنبه در هجدهمین نشست معاونان فنی و عمرانی کلان شهرهای کشور که با حضور شهردار و اعضای شورای شهر قم و معاونان فنی و عمرانی شهرهای تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، اهواز و کرج برگزار شد، گفت: اکنون زمان آن فرا رسیده است که باور کنیم که مدیریت واحد شهری باید برعهده شهرداری باشد.
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