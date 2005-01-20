مهلت ثبت نام از مهاجران عراقي براي شركت در انتخابات تمديد شد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از راديو آمريكايي" سوا" ، اين سازمان كه متولي برگزاري انتخابات در 14 كشور خارجي براي اتباع عراقي مقيم اين كشورها است اعلام كرد تعداد دفاتر ثبت نام از مهاجران عراقي در 14 كشور خارجي 74 مركز است .



اين سازمان افزود هدف از اين اقدام فراهم كردن زمينه بيشتر براي مشاركت واجدان شرايط دادن راي در انتخابات سراسري عراق است تا در انتخابات مهمي كه قرار است مجلس ملي عراق تشكيل شود، شركت كنند.



حدود 15 ميليون عراقي واجد شرايط دادن راي قرار است 11 بهمن در انتخابات پارلماني شركت كنند و 275 نماينده مجلس ملي خود را انتخاب كنند كه مهمترين ماموريت آن تدوين قانون اساسي دايمي و برنامه ريزي براي برگزاري انتخابات رياست جمهوري در پايان سال جاري است.



خبر ديگر اينكه ورود محموله هاي تعرفه هاي اخذ راي و صندوق ها و ديگر وسائل مورد نياز براي برگزاري انتخابات از روز گذشته آغاز شد اين محموله ها با پروازهاي ويژه و با رعايت تدابير شديد امنيتي در حال ورود به بغداد است .

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