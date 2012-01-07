دو واحد گلخانه آموزشی و تکثیر گل و گیاه در منطقه 19 راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف از اجرای این طرح، مشارکت شهروندان در حفظ و نگهداری فضای سبز و ایجاد انگیزه به منظور تولید و تکثیر گیاهان است.

در این گلخانه ها، علاوه برآموزش نگهداری گیاهان آپارتمانی، تکثیر و پرورش گل و گیاه زینتی، پرورش و تکثیر آلوئه ورا نیز انجام می شود و آنها مجهز به سیستم فن و پد، میست و بدنه پلی کربنات دو جداره و سیستم گرمایشی هیتر هستند.

استقبال شهروندان از این مراکز بسیار گسترده بوده است؛ زیرا شهروندان علاوه بر دوره های آموزشی تئوری در دوره های عملی که درگلخانه های آموزشی برگزار می شود، شرکت می کنند.

این گلخانه ها در مرکز تولیدات شهرداری منطقه واقع در عبدل آباد، خیابان بختیاری واقع شده و در آینده نزدیک، سوله پرورش قارچی جنب گلخانه های آموزشی احداث خواهد شد.