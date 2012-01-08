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۱۸ دی ۱۳۹۰، ۱۵:۰۰

شبکه اول "دروازه جنگ" می‌شود

شبکه اول "دروازه جنگ" می‌شود

مستند "دروازه جنگ" به کارگردانی رضا فرهمند امشب به روی آنتن شبکه اول می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مستند "دروازه جنگ" به نویسندگی و کارگردانی رضا فرهمند توسط گروه تلویزیونی روایت فتح تولید شده است. 

این مستند روایتی است از انفجار پل تله زنگ در زمان دفاع مقدس که این پل دارای ویژگی بالایی بوده و شاهراه ارتباطی نیروهای خودی با پشتیبانی‌های مردمی و نظامی بوده است که در این قسمت به بازسازی و ترمیم آن بعد از انفجار توسط شهدای راه آهن و سازندگی می‌پردازد.

عوامل "دروازه جنگ" عبارتند از کارگردان، نویسنده، مجری طرح، مدیرتصویربرداری و صدابردار: رضا فرهمند، مدیرتولید:  کیومرث خیاری، تدوین: محمدعلی شعبانی. 

دومین قسمت "دروازه جنگ" امشب هجدهم دی ماه پیش از خبر سراسری ساعت 20:20 در 30 دقیقه از شبکه اول سیما به روی آنتن می‌رود.
کد مطلب 1503303

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