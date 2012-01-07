253 نفر از کلان شهرها به استان قزوین منتقل شده اند

به گزارش خبرنگار مهر، سید کریم حسینی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: انتقال کارکنان از کلان شهرها به سایر استانها از جمله دغدغه ها و اولویت های دولت نهم و دهم است که در همین راستا تعداد 253 نفر از متقاضیان انتقال در 38 دستگاه اجرایی استان جذب و مشغول به کار شدند که 111 نفر از این متقاضیان در سازمان آموزش و پرورش جذب شده اند.

وی وظایف دفتر منابع انسانی را نظارت بر سلامت اداری دستگاههای اجرایی، ارتقاء و بهره وری فعالیتهای ادارات، تشکیل دبیرخانه تحول اداری و پژوهش دانست و گفت: نظارت بر استخدام تمامی دستگاههای اجرایی و شهرداریها، برگزاری مراسم انتخاب بازنشسته نمونه استان، انتقال از کلان شهرها، ترویج ورزش کارکنان، ساماندهی فضاهای اداری، حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی از دیگر وظایف این دفتر است.

حسینی در خصوص طرح تکریم ارباب رجوع هم یادآورشد: طرح تکریم از جمله ماموریت ها و وظایفی است که توسط معاونت رئیس جمهور به استانداری ها ابلاغ شده و هدف نهایی از اجرای این طرح بررسی میزان رضایت یا عدم رضایت شهروندان از عملکرد و نحوه ارائه خدمات دستگاه های اجرایی در استان است.

وی با اشاره به نتایج و دستاوردهای اجرای این طرح تصریح کرد: دراین طرح کیفیت اطلاع رسانی، رفتار کارکنان و مدیران درارائه خدمات، امکانات و تجهیزات مهیا شده و همچنین میزان اعتماد مراجعان به تفکیک دستگاه های اجرایی ارزیابی و سنجش می شود.

مدیرکل دفتر منابع انسانی استانداری در خصوص نظرسنجی دستگاههای اجرایی بیان کرد: اجرای این نظرسنجی به استناد بخشنامه معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در دستورکار این معاونت قرار دارد.

وی گفت: در این ارزیابی ها تجزیه و تحلیل برای عزل و نصب مدیران دستگاه های اجرایی، شناسایی آخرین وضعیت مدیران، طبقه بندی مدیران در سطوح پایه، میانی و عالی بررسی می شود.

حسینی عنوان کرد: علاوه بر این شناسایی نیازهای مراجعان در خصوص خدمات ارائه شده به تفکیک دستگاه ها، رتبه بندی دستگاه های اجرایی با توجه به میزان برآورده کردن انتظارات مراجعان ودر نهایت کیفیت ارائه خدمات به تفکیک شهرستان های استان از جمله دستاوردها و نتایج انجام این نظرسنجی است.

این مسئول یادآورشد: در سال گذشته دیدگاههای 10 هزار نفر از مردم در نظر سنجی ها جمع آوری شد که در سال جاری تاکنون هفت هزار و 500 نفر در طرح تکریم مورد نظرسنجی قرار گرفته اند.



وی از برگزاری ورزش های همگانی برای کارکنان دولت خبر داد و اظهارداشت: مدیران دستگاههای اجرایی دو روز در هفته می توانند از سالن بدن سازی و استخر شهیر رجایی اسفاده کنند.

حسینی همچنین بیان کرد: سه درصد از مجموع هشت درصد توسعه پیش بینی شده در کشور از محل بهره وری محقق خواهد شد.

37 درصد پستهای بلاتصدی در استان

وی از بلاتصدی بودن 37 درصد پستهای سازمانی دستگاهای اجرایی استان خبرداد و افزود: تلاش می کنیم تا 80 درصد این ظرفیت با تامین نیروی اسنانی جبران شود.

وی بیان کرد: در سال گذشته شرکتهای توزیع نیروی برق و آب منطقه ای قزوین در ارزیابی دستگاههای اجرای صاحب رتبه برتر شدند.

حسینی در خصوص تبدیل وضعیت نیروهای پیمانی و قراردادی نیز گفت: تبدیل وضعیت نیروها در هر دستگاه اجرایی نباید از 10 درصد قانون مصوبه شده بیشتر باشد.