آمار تلفات پديده سونامي به 220 هزار تن رسيد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، آخرين آمار شمارش قربانيان زلزله جنوب شرق آسيا به گزارش مقامات اندونزي به 220 هزار تن رسيده است و اين مقامات در مورد افزايش تعداد تلفات هشدار داده اند.

مقامات وزارت بهداشت اندونزي روز گذشته آخرين تعداد تلفات اين كشور را 70 هزار تن و تعداد تلفات شمال جزيره سوماترا را 166320 تن اعلام كردند.

افزايش ناگهاني تعداد تلفات سونامي ازاين جهت بود كه هزاران تن از افراد مفقود شده در سونامي كه تا كنون اطلاعي از آنها كسب نشده به آمار كشتگان اضافه شدند.

افزايش آمار كشته شدگان در سونامي بيشتر به ايالتهاي آچه و سوماتراي شمالي مربوط مي شود كه در مسير مستقيم سونامي قرار داشتند. در حدود 800 هزار نفر در اين دو ايالت در اثر سونامي بيخانمان شده اند.

به گفته وزير بهداشت اندونزي تعداد مفقود الاثرها هم اكنون از 77 هزار نفر به 6245 نفر رسيده است.