جزئیات وام ضروری دانشجویان علوم پزشکی/ تفکیک مقاطع در دریافت وام

به گزارش خبرنگار مهر، مبلغ وام ضروری برای دانشجویان علوم پزشکی یک میلیون و پانصد هزار ریال (150 هزار تومان) است که با توجه به عدم کفایت این میزان وام برای دانشجویان، از این پس این وام متناسب با طول دوره تحصیلی اعطا می شود.

بر اساس آخرین تغییرات میزان وام ضروری دانشجویان علوم پزشکی، دانشجویان کاردانی و کارشناسی ناپیوسته مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال را یکبار در طول تحصیل دریافت می کنند.

دانشجویان مقاطع کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد ناپیوسته نیز می توانند از وام سه میلیون ریالی (300 هزار تومان) استفاده کنند. دانشجویان دکتری عمومی، دکتری تخصصی (Ph.D) و دوره های دستیاری تخصصی می توانند از وام ضروری به مبلغ 6 میلیون ریال (600 هزار تومان) استفاده کنند.

صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت به دانشجویان برگزیده در المپیادهای ورزشی و فرهنگی و علمی نیز وام ضروری اختصاص می دهد. بر این اساس دانشجویان اول تا سوم المپیاد ورزشی و فرهنگی دانشگاههای کشور، مسابقات ورزشی بین المللی، مسابقات قرآنی دانشگاهها، مسابقات قرآنی بین المللی، امتحانات جامع پیش کارورزی و دانشجویان بیمار و یا دانشجویان دچار حوادث می توانند از وام ضروری سه میلیون ریالی (300 هزار تومان) استفاده کنند.

این گروه از دانشجویان می توانند علاوه بر وام ضروری که در طول تحصیل از آن استفاده کرده اند از وام سه میلیون ریالی هم بهره بگیرند. همچنین صندوق رفاه دانشجویان به دانشجویان عازم حج عمره نیز یکبار مبلغ سه میلیون ریال (300 هزار تومان) وام اعطا می کند.

دانشجویان برگزیده اول تا سوم آزمون سراسری، ورودی آزمون کارشناسی ارشد، ورودی آزمون دکتری تخصصی هستند و همچنین دارندگان مدال از المپیادهای علمی دانش آموزی، المپیادهای علمی دانشجویی و جشنواره های خوارزمی و رازی و افرادی که ابداع یا اختراعات در گروه علوم پزشکی دارند، می توانند علاوه بر وام ضروری مقطع تحصیلی خود، از وام ضروری به مبلغ 4 میلیون و 500 هزار ریال (450 هزار تومان) استفاده کنند.