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۱۷ دی ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

مدیر مسئول جدید روزنامه قدس معرفی شد

مدیر مسئول جدید روزنامه قدس معرفی شد

حمزه واقعی به عنوان مدیرمسئول روزنامه قدس معرفی شد و کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمزه واقعی سردبیر روزنامه قدس با تأیید و موافقت آیت‌الله واعظ طبسی، نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی و تولیت آستان قدس رضوی به سمت مدیر مسئول روزنامه قدس و مدیرعامل جدید مؤسسه فرهنگی قدس منصوب شد.

مراسم معارفه حمزه واقعی به این سمت، امروز شنبه 17 دی‌ماه در محل این روزنامه و با حضور آیت‌الله واعظ طبسی تولیت آستان قدس رضوی برگزار شد.

پیش از این غلامرضا قلندریان سمت مدیر مسئولی این روزنامه را برعهده داشت و واقعی همزمان با بیست و پنجمین سال فعالیت این نشریه به عنوان مدیر مسئول این روزنامه انتخاب شد.

روزنامه قدس متعلق به آستان قدس رضوی است و از سوی موسسه فرهنگی قدس منتشر می‌شود.

کد مطلب 1503508

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