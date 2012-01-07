به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسینعلی قاسم زاده پیش از ظهر شنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان کرمانشاه گفت: متاسفانه هنوز حساسیت جنگ نرم به خوبی برای ما احساس نشده است و امروز بیشتر مشکلات جامعه ناشی از وقوع این جنگ نرم است.

مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به اینکه جنبش های نوپدید دینی یکی از ابزارهای جنگ نرم دشمنان است، افزود: امروز اگر بی توجهی به مقوله حجاب دیده می شود نتیجه 100 درصدی این تفکر است.

قاسم زاده تصریح کرد: دشمنان امروز در کل دنیا در حال ترویج تحریف معنویات با شعار معنویت و دین هستند و بیشترین هدف آنان کشورهای اسلامی و به خصوص جمهوری اسلامی ایران است.

مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور با تاکید بر اینکه استکبار امروز می خواهد در متن معنویت، معنویت را بگیرد، گفت: معنی مشخصی از معنویت در دنیای امروز توسط دشمنان ارائه نمی شود و تنها به این اکتفا شده که هرچیزی که بتواند دافع اضطراب و ترس از زندگی باشد و شادی رابه انسان بدهد، معنویت است.

قاسم زاده افزود: وجود این باور به راحتی در جامعه در حال گسترش است و کسی که به این نوع معنویت گرایش پیدا می کند دیگر شعائر مذهبی مانند حجاب برای او معنا ندارد.

وی تاکید کرد: در حال حاضر بیش از 500 شبکه ماهواره ای در حال بمباران تبلیغاتی جمهوری اسلامی هستند و دشمنان 300 میلیارد دلار برای تشکیل و راه اندازی کلیساهای خانگی اعتبار داده اند که متاسفانه تبلیغات گسترده ای نیز دارند.

قاسم زاده گفت: طراحی کارتونهای ماورایی و معنوی و بازیهای رایانه ای همه بخشی از برنامه ریزیهای دشمن برای بی هویت کردن نسل جدید است.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی فرصتی برای گرایش مردم به معنویت در جهان به وجود آورد، گفت: شایسته نیست که ما نتوانیم از این فرصتی که در جهان به وجود آوردیم خودمان به خوبی استفاده کنیم.

مدیرکل شورای فرهنگ عمومی کشور تصریح کرد: اگر تا امروز توانسته ایم در مقابل هجمه های دشمنان مقابله کنیم، تنها به برکت قدرت نرمی است که در عاشورا، رمضان و بسترهای دینی که در دین اسلام وجود دارد، بوده است.

وی در پایان با ابراز تاسف از اینکه هنوز هجمه فرهنگی دشمن برای ما مشغله نیست، گفت: هجمه فرهنگی برای غرب یک مشغله است اما متاسفانه هنوز برای ما به صورت مشغله در نیامده است.