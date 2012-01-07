جمع آوری هفت هزار عدد لوزام آرایشی و بهداشتی قاچاق در ارومیه

محمد دلیرراد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به توقیف بیش از ۱۵۷ قلم لوازم آرایشی و بهداشتی قاچاق و غیر مجاز با اجرای طرح بازدید مشترک کارشناسان معاونت غذا و دار و تعزیرات حکومتی از فروشگاههای عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی غیر مجاز ارومیه، افزود: در این راستا هفت هزار و 125 عدد اجناس قاچاق فاقد مجوز ورود و تاریخ مصرف گذشته از محصولات آرایشی و بهداشتی و غیر مجاز توقیف شد.

وی ارزش ریالی لوازم توقیف شده را 200 میلیون ریال عنوان کرد و با اشاره به تشکیل 166 پرونده تخلف بهداشتی توسط واحدهای صنفی، اظهار داشت: با توجه به مرزی بودن آذربایجان غربی همه محصولات که خارج از مبادی قانونی کشور و بدون اخذ پروانه ها و مجوزهای بهداشتی واردات وارد کشور شوند، به هیچ وجه مورد تائید وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی نیست.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با بیان اینکه استفاده از این مواد، موجب صدمات جبران ناپذیری برای مصرف کنندگان می شود، بیان داشت: این فرآورده ها در شرایط نامناسب و با مواد اولیه نامرغوب، غیر مجاز تهیه شده و در صورت اصل بودن نیز چون به صورت قاچاق و از طریق مناطق صعب العبور مرزی با شرایط حمل و نقل نامناسب وارد می شوند، در مقابل گرمای بسیار زیاد، نور خورشید، رطوبت و یا سرمای شدید قرار گرفته و درجاتی از فساد در آنها ایجاد شود.