اعلام آمادگي پايگاههاي كميته امداد براي دريافت نذورات قرباني مردم

به گزارش خبرگزاري مهر بر اساس اين اطلاعيه دفاتر و پايگاههاي كميته امداد امام خميني در سراسر كشور به ويژه در مكانهاي برگزاري نماز عيد سعيد قربان آماده اند تا نذورات امت خداجو و ايثارگر كشورمان را دريافت نمايند.

براساس اين گزارش نيكوكاران و بانيان خير كه قصد انجام قرباني دارند مي توانند با پرداخت وجه نقد و يا اهداي گوسفند جهت ذبح به پايگاههاي كميته امداد امام خميني ، ضمن مشاركت در اين سنت ديرپاي اسلامي به ياري محرومان و نيازمندان بشتابند.

نشاني پايگاه هاي اصلي كميته امداد امام خميني در تهران به شرح زير است:

1- خيابان شريعتي انتهاي خيابان ملك شهيد اقليمي كوچه نسترن مجتمع امام خميني (ره)

2- ميدان تجريش خيابان شهيد ملكي مركز خدمات دانشجويي كميته امداد

3- ميدان 15 خرداد جنب پمپ بنزين

كميته امداد امام خميني همچنين اعلام كرد آن دسته از عزيزاني كه توان حضور در پايگاههاي كميته امداد راندارند مي توانند با شماره تلفن 7500088 تماس حاصل نموده تا امداد گران كميته امداد ضمن مراجعه نذورات آنان را اخذ و به نيابت از بانيان خير گوسفند قرباني آنان را ذبح و به محرومان و نيازمندان واقعي برسانند.

در اين اطلاعيه كميته امداد امام خميني از هموطنان توعدوست و متمكن كه در روزعيد قربان تمايل به ذبح گوسفند داشته اما هزينه كل آن را ندارند خواسته تا با پرداخت هر ميزان ازوجوه مود نياز به پايگاههاي اين نهاد در سراسر كشور در اين امر خير وخداپسندانه شركت نمايند.